Acerbi all’Inter?/ Calciomercato: Zhang frena la trattativa con la Lazio, il motivo

Calciomercato news, Zhang blocca il passaggio di Francesco Acerbi all'Inter

E’ ormai diventato un vero e proprio tormentone di calciomercato quello riguardante il possibile approdo di Francesco Acerbi all’Inter in questa sessione estiva. I nerazzurri, come richiesto dal tecnico Simone Inzaghi, avrebbero bisogno di un nuovo centrale difensivo da alternare a De Vrij nel corso della stagione appena cominciata dopo aver lasciato partire Andrea Ranocchia in direzione Monza a parametro zero

Nella giornata di ieri sembrava che l’operazione con la Lazio fosse ormai in via di definizione, con il giocatore atteso per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto valido fino a giugno con i lombardi previste già per domani ma in serata è arrivata la frenata ufficiale. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, il presidente interista Steven Zhang sarebbe intervenuto in prima persona per bloccare l’affare spingendo i suoi dirigenti prima a vendere i giocatori non necessari al progetto per l’immediato futuro.

Calciomercato news, Acerbi all’Inter ma solo dopo un paio di cessioni

L’arrivo di Acerbi all’Inter potrebbe dunque essere solamente rimandato in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il numero uno Zhang vorrebbe che Marotta e Ausilio trovassero prima una nuova sistemazione per Eddie Salcedo, nel mirino dell’Hellas Verona, e Lucien Agoume, che vorrebbe tornare in Francia per giocare nel Lorient. Il tempo stringe ed i due giovani non sembrano particolarmente interessati a lasciare in fretta Milano.

