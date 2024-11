Il cantautore Achille Lauro sarà uno degli ospiti della trasmissione Domenica In, in onda domenica pomeriggio e che vede la storica conduzione di Mara Venier. Il cantante piuttosto eclettico ha più volte raccontato il particolare rapporto con i suoi genitori, andiamo a vedere nello specifico chi sono.

Achille Lauro è nato nel 1990 e il suo vero nome è Lauro De Marinis, nato l’11 Luglio a Verona. Nel corso della sua carriera Achille ha raccontato anche mediante le sue canzoni le difficoltà avute nella sua adolescenza, un rapporto difficile con la vita e anche con i suoi genitori, Nicola De Marinis e Cristina Zambon, e il rapporto con i due genitori non è stato semplice.

Nicola De Marinis è un magistrato della Corte di Cassazione dal 2014 e ha un importante ruolo a livello giuridico; in generale tutta la famiglia dell’uomo ha lavorato nel settore giuridico e anche per questo le parti non sono riuscite a relazionarsi. Insieme al fratello maggiore Federico (anch’egli un’artista), Achille è andato a vivere in una comunità di artisti a soli 14 anni e a quei tempi i rapporti non erano particolarmente buoni.

Achille Lauro e il difficile rapporto con i suoi genitori

In un’intervista a Domenica In di qualche tempo fa l’artista ha rivelato: “Sono figlia di brava gente, tutta gente onesta. Anche mio padre – per quanto noi abbiamo un rapporto difficile – è una persona intellettuale e mi ha lasciato una certa educazione”. Un rapporto conflittuale che è andato migliorando nel tempo mentre Achille ha un grandissimo legame con la madre e ha raccontato:

“Sono molto legato, è vero e credo che sia una cosa comune a tutti noi, in fondo”. Achille Lauro non ha parlato ufficiosamente dei genitori ma nella sua autobiografia ‘Me ne frego’ ha svelato di aver sempre rifiutato le sue origini e alla fine i rapporti si sono incrinati. Il padre del cantante intercettato qualche tempo fa a Dipiù aveva svelato senza particolari remore:

“Io mi sono allontanato dai ragazzi per le incomprensione avute nel tempo, invece la madre non li ha mai abbandonati”, e tutto torna con Achille che è molto legato alla figura materna mentre ha avuto varie divergenze negli anni con il padre. La madre di Achille è amministratrice della sua holding e della sua casa discografica.