Achille Lauro: “Da adolescente creai banda di spacciatori”/ “Così diventai ricco”

Achille Lauro oggi è una affermata stella della musica italiana, ma la sua adolescenza non è stata semplice. Il cantante ha imparato tanto dal suo passato, al punto che ora è apprezzato anche per la capacità di trasgredire, incurante delle possibili critiche che questo può generare (sono state tante le polemiche per il “battesimo” che ha inscenato a Sanremo). Nemmeno l’amarezza per non avere ottenuto la finale dell’Eurovision Song Contest, dove gareggiava in rappresentanza di San Marino, lo ha abbattuto particolarmente né ha scalfito chi continua ad amarlo, soprattutto per il suo atteggiamento anticonformista.

Il personaggio odierno è, inevitabilmente, frutto delle esperienze dolorose che si è trovato a vivere in passato, sin da quando era solo un bambino. La droga e il malaffare hanno segnato inevitabilmente la sua infanzia. È stata proprio quella realtà difficile con cui si è trovato faccia a faccia a spingerlo a dare una rotta diversa alla sua esistenza, trasportato dall’amore per la musica.

Achille Lauro e un’infanzia da dimenticare: ora c’è voglia di riscatto

Achille Lauro è sempre stato particolarmente riservato e non ha mai amato parlare della sua vita privata, ma qualche tempo fa ha fatto un’eccezione e ha così rivelato le difficoltà vissute da bambino. Lo scenario in cui è cresciuto lo ha portato a intraprendere strade non adatte per la sua età: “La prima volta a 13 anni, lei aveva qualche mese in più. In quelle realtà metropolitane si cresce velocemente”, ha raccontato in un’intervista a ‘Sette’, magazine del ‘Corriere della Sera’. I tatuaggi? “nella comune li avevano tutti. Il primo che ho fatto è stato un sole con l’iniziale del nome di una persona importante. A mia mamma avevo detto che era fatto con l’hennè. Tutti i tatuaggi sono legati o a persone importanti o a un lato estetico e culturale come quelli del filone giapponese”.

E non è finita qui. A segnarlo profondamente è stato infatti anche il rapporto con la droga. A quattordici anni i suoi genitori hanno lasciato lui e suo fratello a Roma per potersi trasferire in un'altra città."Entrai a contatto con famiglie criminali. Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco". Questa esperienza lo ha portato anche a finire in carcere per due mesi, ma non appena la condanna è stata sospesa lui ha capito di non poter proseguire su questa strada e di dover dare un taglio drastico al passato. Una scelta che, evidentemente, si è rivelata azzeccata.











