Vincitore X Factor 2024, chi sarà? Cosa dicono i pronostici

Tutto è pronto per la finale di X Factor 2024, con una diretta attesissima prevista oggi, giovedì 5 dicembre a partire dalle 21.00. Giorgia, i giudici e i concorrenti, sono in pole position in quel di Napoli, dato che l’ultimo live verrà ripreso da Piazza del Plebiscito con un pubblico numerosissimo. Ma chi sarà il vincitore di X Factor 2024? Le voci sulla vittoria stanno già facendo il giro del web e per ora i fan sembrano avere le idee chiare: il titolo è conteso tra i Patagarri e Mimì.

La sfida tra Manuel Agnelli e Achille Lauro è aperta, anche se quest’ultimo ha decisamente vinto l’edizione di quest’anno portando tutti e tre i suoi talenti alla finale di X Factor 2024. Sul palco troveremo, infatti, Lorenzo Salvetti, i Les Votives e i Patagarri. Dall’altra parte, Manuel Agnelli accompagnerà Mimì Caruso, la cantante 17enne che sin dall’inizio del programma ha stupito tutti grazie alla sua voce angelica e alla sua dolcezza oltre che simpatia. Nonostante sia finita al ballottaggio nella scorsa puntata insieme a Francamente, il pubblico ha scelto di vederla nella finale. Sarà lei il vincitore di X Factor 2024?

L’energia dei Patagarri ormai la conosciamo tutti. Una caratteristica che li ha premiati e portati in finale insieme ad altri tre artisti. Loro, la band che ha stupito il pubblico ad ogni puntata, sono pronti a salire sul palco e a riproporre ogni canzone compreso l’inedito. Sono proprio loro la rivelazione di questa edizione e, secondo le quote delle scommesse, sono i favoriti alla vittoria. Stando a quanto riporta Planetwin365, la quota della loro vittoria è passata da 6,75 a 1,95 nel giro di una sola settimana. Il che li rende, al momento, papabili vincitori.

Anche secondo gli esperti Sisal, sono i Patagarri i favoriti per vincere X Factor 2024, il che sarebbe davvero rivoluzionario: il jazz potrebbe trionfare per la prima volta nel programma di Sky Uno. Segue subito dopo nelle quote Lorenzo Salvetti, altro pupillo di Achille Lauro, la cui vittoria è pagata 4 volte la posta. Terzi, secondo i pronostici, in quanto alla possibile vittoria sono i Les Votives, dati a 4,50. Ultima invece è Mimì, a 4,75. La concorrente di Manuel Agnelli ha rischiato l’eliminazione nella scorsa puntata, quando si è trovata in sfida insieme a Francamente. Nonostante non sia data come possibile vincitrice, non è da escludere che sia invece proprio lei la sorpresa di questa finale di X Factor 2024.