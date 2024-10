Achille Lauro fidanzato o single?

Artista istrionico, ma estremamente riservato e a tratti timido nella vita privata. Tutto questo è Achille Lauro che, dopo gli ultimi anni vissuti sempre sulla cresta dell’onda, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale aiutando i giovani talenti ad emergere. Achille Lauro, infatti, è tra i giudici di X Factor 2024 dove sta sfoggiando le sue qualità umane e la sua conoscenza musicale. La presenza di Achille Lauro, dopo i dubbi iniziali, ha convinto tutti. Amatissimo dal pubblico come artista, Achille Lauro, nel corso degli anni, è riuscito a far parlare di sè per il lavoro separando nettamente la vita privata da quella professionale.

Lauro, questo il suo vero nome, non ha mai svelato se nella sua vita ci sia una fidanzata, se l’abbia avuta e se attualmente sia innamorata. Tuttavia, in occasione dell’uscita della canzone “Amore disperato”, si è lasciato andare a qualche dichiarazione.

Achille Lauro e la parole sull’amore

Achille Lauro, in dieci anni, ha vissuto di tutto, compreso un amore finito di cui parla all’interno di Amore disperato: «È il racconto di una cosa vissuta. È una dedica a una persona importante con cui ho passato molto tempo, ma con cui era difficile stare insieme. Quando l’ho scritta ero a Los Angeles: mi sono commosso», ha raccontato l’artista al Corriere della sera.

Felice di ciò che sta facendo e di chi è diventato, immaginando Achille Lauro tra dieci anni, al Corriere della sera, il cantante ha detto: «Voglio essere la cosa più grande successa nella musica. E dopo essere passato da tutti i generi vorrei avere una band, vorrei essere come gli Oasis o i Radiohead. Cerco l’Olimpo della musica: non c’è nessuno come noi in Italia. L’ho capito dalle reazioni stupite dei produttori con cui ho lavorato in America».