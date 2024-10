Si procede con l’ultimo appuntamento per quanto riguarda le audizioni di X Factor 2024, i temutissimi Home Visit. Questa sera giovedì 17 ottobre vedremo tutti i concorrenti fino ad ora scelti nei Bootcamp che si sfideranno in un contesto più intimo presso una casa immersa nella natura insieme ai loro giudici. Gli Home Visit sono proprio questo, un’occasione preziosa per Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia di capire chi sono davvero i cantanti e conoscerli più da vicino. Dopo questo ultimo step si partirà con la gara vera e propria.

Paola Iezzi e le dolci parole sul compagno Paolo Santambrogio/ "Mi fa sentire fortunata ad essere qui"

Chi sono i concorrenti della squadra di Achille Lauro agli Home Visit di X Factor 2024? Il giudice ha una squadra fortissima composta da i Les Votives, Ibrahim, Lorenzo e i Patagarri. Anche loro come gli altri cantanti dovranno giocarsi il tutto e per tutto per riuscire finalmente ad entrare a far parte del cast ufficiale e cominciare un percorso indimenticabile sotto i riflettori del talent musicale di SkyUno. L’attesa è tantissima, anche perchè se i Bootcamp erano difficili, quest’ultima selezione di X Factor 2024 si preannuncia commovente e con possibili delusioni da parte dei fan. Chi resterà?

Squadra Paola Iezzi X Factor 2024, chi sono i concorrenti?/ Pablo Murphy, Dimensione Brama, Frammenti e Laura

Concorrenti di Achille Lauro a X Factor 2024, la squadra al completo e chi verrà eliminato: un pronostico

Andiamo ora a conoscere uno ad uno i concorrenti che fanno parte della squadra di Achille Lauro a X Factor 2024. I primi sono il famoso X-Pass del giudice: i Les Votives. Si tratta di una band di tre componenti dalla voce rockeggiante anni ’70 che ai Bootcamp hanno incantato tutti con la loro versione di “Bang Bang“. Ad incontrare Lauro ci sarà poi Ibrahim Guiblawi, che ha affascinato tutti i giudici durante le prime selezioni. Con “Doo Wop” ha lasciato tutti a bocca aperta per via della sua presenza sul palco, il rap e la voce perfetta per il genere che vuole portare nel talent.

Squadra Jake la Furia X Factor 2024, chi sono i concorrenti?/ The Foolz, Elmira, Potara e Francesca Siano

Passiamo poi al giovanissimo Lorenzo Salvetti della squadra di Achille Lauro a X Factor 2024. Una presenza semplice e pulita e una voce indimenticabile. Lorenzo ha cantato “Gazzelle” con la sua sfrontatezza e sincerità con una voce calda profonda ed estremamente controllata. Il pubblico è letteralmente impazzito, scoppiando in un applauso e una standing ovation nel mezzo della sua esibizione. Gli ultimi concorrenti sono invece I Patagarri, un gruppo colorato, fuori dagli schemi e pieno di allegria: una tromba, due chitarre e un sax per un sound allegro ed emozionante allo stesso tempo.