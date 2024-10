Achille Lauro e la vita privata: ha una fidanzata? I rumors sul giudice di X Factor 2024

Tra le più gradite sorprese in giuria a X Factor 2024 spicca senza dubbio Achille Lauro, che sta conquistando tutti per simpatia, empatia e una notevole conoscenza musicale. Il percorso del cantautore è in evoluzione, dai numerosi Sanremo cui ha preso parte sino alla partecipazione al talent dove, in veste di giudice, guida i giovani talenti e li fa crescere musicalmente e artisticamente.

Ma, professione a parte, cosa sappiamo della vita privata di Achille Lauro? C’è una fidanzata nella sua vita oppure il suo cuore è al momento libero? Il cantante più volte ha confermato di essere molto riservato: spesso si è tenuto lontano dalle ingerenze del gossip, preferendo “glissare” su domande e curiosità inerenti alla sua sfera sentimentale. Dalle informazioni reperibili in rete e circolanti in questi anni, però, si evince che al suo fianco potrebbe esserci una fidanzata di nome Francesca, con cui farebbe coppia ormai da tantissimi anni.

Achille Lauro e l’amore: “Io nascondo bene la mia vita privata“

In una vecchia intervista rilasciata a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Achille Lauro si era leggermente sbilanciato riguardo la sua vita privata rivelando: “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano. L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia“.

Dichiarazioni eloquenti sulla sua visione dell’amore, sebbene non siano state fornite informazioni aggiuntive sulla fidanzata con cui farebbe coppia da anni. Istrionico ed esuberante nella musica e sul fronte pubblico, decisamente più timido e riservato nel privato: questo è Achille Lauro, la cui vita dentro e fuori lo show è costantemente sotto la luce dei riflettori.