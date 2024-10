Cantante eclettico, istrionico, dalla timbrica certamente unica nel suo genere e con uno stile in costante formazione: stiamo parlando ovviamente di Achille Lauro, pioniere dell’industria musicale da diversi anni e oggi nei panni inediti di giudice ad X Factor 2024. Diversamente dalla fama e notorietà conquistate grazie all’ascesa nel mondo della musica, poco sappiamo sulla vita privata di Achille Lauro in particolare sulla possibile compagna.

Achille Lauro: “Mi sono allontanato dalla mia famiglia a 13 anni”/ “Le mancanze adolescenziali…”

Aggiungere ‘possibile’ nel definire la compagna di Achille Lauro è doveroso perchè la cronaca rosa non è mai riuscita a scandagliare in maniera chiara e definita la vita privata del cantante e giudice di X Factor 2024. Il nome della fortunata corrisponderebbe al nome di Francesca – come racconta Il Messaggero – ma non è noto se si tratti di una liaison ormai conclusa o di un rapporto ancora in essere.

Concorrenti X Factor 2024: chi sono?/ Home visit, chi è stato scelto e i nuovi candidati: pronostico

Achille Lauro e la compagna ‘misteriosa’ del giudice di X Factor

Ma chi è Francesca, possibile compagna di Achille Lauro? Parliamo ovviamente di una ragazza lontana dalla luce dei riflettori dato che non sono reperibili ulteriori notizie sulla sua identità. Eloquenti in tal senso le parole del cantante in un’intervista risalente al 2021 a Domenica In. “L’amore per me è una cosa importante; in realtà io nascondo bene la mia vita privata”.

Dunque, non sembra possibile – almeno ad oggi – conoscere ulteriori dettagli sulla vita privata del giudice di X Factor e di conseguenza sulla possibile compagna di Achille Lauro. Nel 2019 – come racconta Il Messaggero – si era detto fidanzato da tanti anni, per poi essere ‘catturato’ dal settimanale Chi intento a scambiarsi tenerezze con una ragazza misteriosa – forse proprio la possibile compagna Francesca – ad una festa organizzata per festeggiare i suoi 30 anni.

X-Factor, Bootcamp: chi hanno scelto Achille Lauro e Jake La Furia?/ I talenti agli Home Visit