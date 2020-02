Achille Lauro/ I Compositori: la lite con Antonella Elia (Achille Lauro Express)

L’iconica avventura di Achille Lauro a Pechino Express verrà ripercorsa questa sera in uno speciale dal titolo Achille Lauro Express. La puntata, che andrà in onda su Rai Due subito dopo la terza tappa del nuovo capitolo da titolo “Le stagioni dell’Oriente”, ripercorrerà tutte le avventure dell’artista, dall’entrata in scena nella terza tappa alla quasi vittoria con il terzo posto, con un focus su tutte quelle perle che oggi, alla luce dei suoi successi sanremesi, hanno acquisito un ulteriore valore. Chi ha avuto modo di apprezzare quell’esperienza indiretta, però, ricorda bene l’ingresso di Achille Lauro in coppia con Boss Doms, in gara come I Compositori, e lo scompiglio che hanno portato all’interno del format. Quella a cui hanno partecipato, infatti, è stata un’edizione particolarmente ricca di personaggi di rilievo, dal momento che, tra le file dei viaggiatori, c’era anche l’attuale concorrente del Grande Fratello vip 4, Antonella Elia.

ACHILLE LAURO E BOSS DOMS: I COMPOSITORI

L’ingresso a Pechino Express 2017 di Achille Lauro e il suo inseparabile compagno di avventura, Boss Doms, è avvenuto quando l’avventura era già iniziata da un pezzo. I Compositori – stasera protagonisti di Achille Lauro Express – hanno infatti fatto il loro ingresso nell’adventure game soltanto alla terza puntata, ma hanno dimostrato immediatamente di aver compreso lo spirito del gioco. Achille Lauro e Boss Doms, infatti, non si sono risparmiati e, sin dal loro ingresso nella tappa delle Filippine, hanno dato del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti. Le loro avversarie più temute, però, sono sempre state le Caporali, Jill Cooper e Antonella Elia, con le quali ci sono stati anche numerosi scontri. Le due coppie, uno sgambetto dopo l’altro, sono arrivate fino alla tappa finale dell’avventura di Pechino Express; ma alla fine le due donne hanno avuto la meglio, conquistando il secondo posto e lasciando i Compositori soltanto terzi.

ACHILLE LAURO E BOSS DOMS: I COMPOSITORI NELLA LITE CON ANTONELLA ELIA

Fra I Compositori e le Caporali di Pechino Express 2017 ci sono stati numerosi scontri. Uno di questi, però, è rimasto negli annali, poiché ha mandato in frantumi il già fragile equilibrio di Antonella Elia. Tutto è accaduto nella quarta puntata della sfida. Achille Lauro e Boss Doms si erano affacciati all’adventure game da sole due tappe e avevano dimostrato già di voler recuperare il tempo perduto. Tuttavia, nel corso di un duello con le Caporali, Achille Lauro è stato accusato da Antonella Elia di aver commesso una scorrettezza e da quella esternazione è nato un litigio epico. “Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri… e forse sparisci domani”, ha urlato Antonella Elia sull’orlo di una crisi di nervi. L’ex valletta, in particolare, si sarebbe infuriata per una frase di Achille Lauro, che le avrebbe detto “Sei venuta qui a fare televisione”. “Io non sono in tv da 5 anni – ha poi risposto la Elia – non ho deciso di fare ospitate, programmi, mi sono dedicata al teatro”.



