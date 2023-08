Achille Lauro, i segreti della forma fisica perfetta?/ Boxe, vino e…

Achille Lauro é tra gli ospiti a Radio Zeta Future Hits Live 2023

Tra gli artisti più attesi nella line-up di Radio Zeta Summer Hits 2023, Achille Lauro, desta invidia generale per la forma fisica perfetta. L’artista rappresentativo della Generazione zeta – che é indiscussa protagonista del live show di Radio Zeta Future Hits Live 2023 – custodisce gelosamente diversi segreti alla base della sua perfetta forma fisica, che é parte integrante del suo staging di successo. É ormai risaputo che l’artisticità di Achille Lauro é espressa dall’artista sul palco dalla fisicità del medesimo performer, che all’età di 33 anni sfoggia una forma fisica del tutto invidiabile e statuaria, che può dirsi la vera chiave del successo di Achille Lauro. Ma quali segreti si celano dietro la grande macchina del successo di Achille Lauro, tra gli artisti partecipanti a Radio Zeta Future Hits Live?

I segreti di beauty e wellness di Achille Lauro

A quanto pare l’attività fisica come la boxe, la dieta sana intesa come un regime di alimentazione corretta e qualche sfizio e peccato di gola sono alla base della daily routine che consente ad Achille Lauro di sfoggiare una forma fisica impeccabile e invidiabile.

Dalla boxe al muay thai varia l’attività fisica del cantante e icona, ai quali lui alterna tanto lavoro con la corda e a corpo libero. Con il mondo del calcio ha un bel rapporto anche se non si definisce molto tifoso e appassionato dello sport summenzionato. “Come lo sportivo deve allenarsi, anche io per poter essere pronto per il palcoscenico devo prepararmi fisicamente, sia per la parte dei costumi sia per quella motoria” fa sapere il cantante in un intervento concesso a Sportweek. Ma vi é anche una dieta rigorosa alla base della sua Daily routine, che gli permette di rimanere in forma. Il cantautore è attento a non fare eccessi con i condimenti e cerca di tenersi lontano da alimenti insani e che possano creargli eccesso in calorie. Non sempre l’artista atteso a Radio Future Hits Live 2023, Achille Lauro, però riuscirebbe a resistere alle tentazioni del vino e i dolci, in particolare la prima: “Come si fa a dire sempre no a un bel bicchiere di vino?”.

