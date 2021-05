Achille Lauro/ “Mi hanno umiliato e offeso. So cosa vuol dire sentirsi solo”

Achille Lauro ha deciso di rompere il silenzio e replicare ad accuse, critiche e polemiche. Il celebre cantante, di recente ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, ha pubblicato un lungo post sfogo attraverso il quale ha deciso di fare confessioni molto personali e dovuti chiarimenti. “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. […] tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo.” ha esordito. “L’ho capito quando mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene. Ma il trucco non è solo trucco, è il mondo dove voglio portare le persone, è la mia volontà espressiva, è il colore e il vestito delle parole. L’ho capito quando mi hanno umiliato pensando che io sia un pagliaccio che si mette in mostra.” Achille Lauro sottolinea inoltre di averlo capito quando, dopo un un commento riferito alla solidarietà su lavoratori dello spettacolo “mi hanno dato dell’omofobo, dopo anni che mi danno del “froci*” pensando di offendermi!”

Achille Lauro, bacio sulla bocca a Pio D'Antini/ Amedeo Grieco "Ma ti piace la fi*a?"

Achille Lauro: “la realtà non è solo quella che vedete su giornali e tv”

La realtà dei fatti è ben altra e Achille Lauro, nel corso del suo lungo post, tiene a chiarirla: “Da anni investo denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani, per i diritti delle persone abbandonate nelle carceri, per aiutare i bambini negli ospedali, per i ragazzi nelle comunità […] Per chi non mi conosce ci tengo a ricordare che lo faccio da quando non avevo una lira, perché sono cresciuto tra gli emarginati e i reietti, perché so che vuol dire sentirsi diverso, mai compreso, solo. Quando per il mondo non sei nessuno.” Parole intense, che hanno un peso importante per Lauro e per coloro per i quali ha deciso di scriverle. Il cantante, sul finale, tiene a mettere tutti sull’attenti perché “la realtà non è solo quella che vedete su giornali e tv, e dietro quelle storie, molto spesso, ci sono vite vere fatte di sofferenza, valori e battaglie.”

Francesca, fidanzata Achille Lauro/ "L'amore è il motore di molte cose..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

LEGGI ANCHE:

Achille Lauro "Sono stato ingannato"/ "Renato Zero con me ha sbagliato" e sul padre..

© RIPRODUZIONE RISERVATA