Achille Lauro/ “Morgan-Bugo momento più figo Sanremo, io gay? Lo lascio al caso”

Lunga intervista del Corriere della Sera ad uno dei grandi protagonisti del recenti festival di Sanremo 2020, Achille Lauro. L’artista di “Me ne frego” si è esibito all’Ariston con una serie di travestimenti che hanno lasciato tutti a bocca aperta: “Il palco del festival è talmente importante che mi pareva giusto usarlo – dice lo stesso Achille parlando delle sue performance – Volevo portare una canzone che fosse anche un’opera teatrale, un live in quattro minuti. Non volevo solo farla ascoltare, ma farla vedere. Uno pensa: questo è pazzo. In realtà, ogni canzone ha un colore. Si tratta di vestirla”. Fra i momenti cult del festival, anche il bacio con l’amico e collega Boss Doms: “Io etero, gay o fluido? Questo lo lascio al caso”. Impossibile non parlare di Morgan, e della sua lite con Bugo, che Achille definisce il momento più figo del festival: “Morgan è un grande artista, ha grande cultura musicale”.

ACHILLE LAURO: “NON MI E’ MAI MANCATO NULLA”

L’artista romano in realtà è nato a Verona, ed ha vissuto fra professori, prefetti e reduci di guerra: “Non mi è mai mancato nulla – prosegue Lauro de Marinis, il vero nome del cantante – mio padre si chiama Nicola De Marinis, è stato professore universitario e avvocato, ha scritto quattro libri, per meriti insigni è diventato consigliere della Corte di Cassazione. Nonno Federico era prefetto di Perugia, l’altro nonno ha combattuto nella seconda guerra mondiale: si chiamava Archimede Lauro Zambon. Sono nato a Verona perché lì abitava la famiglia di mia mamma, Cristina, originaria di Rovigo, ma sono cresciuto a Roma”. Numerose le leggende circolanti sull’artista veneto, a cominciare dal fatto che lo stesso Achille sia finito in carcere: “Su di me circola una leggenda nera – ha proseguito – inventata da gente che ha interpretato alla lettera il mio primo libro, Sono io Amleto, che in realtà è una biografia romanzata. Ne sto scrivendo un altro, La storia di una notte, in cui sono innamorato di un ricordo. Vengono a intervistarmi – ha proseguito – e poi scrivono “Lauro spaccia”, al presente, “Lauro ruba”, al presente. Sono cresciuto in un ambiente difficile, in mezzo a persone problematiche. Ma Sanremo è il frutto di quindici anni di impegno. Se avessi buttato il tempo in queste sciocchezze non sarei qui”.

