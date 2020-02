Achille Lauro canzone “Me ne frego”/ I suoi look già entrati nella storia (Sanremo 2020)

Achille Lauro continua a sorprendere Sanremo 2020 con i suoi look stravaganti. Come annunciato sui social prima di raggiungere il palco per interpretare la sua Me ne frego, il cantante ha puntato tutto sulla Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. “Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca”, scrive, “grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente”. Impossibile non rimanere incollati a guardarlo: vestito lungo, calze a rete, short pants e corona con piume lunghissime. Dietro di lui Boss Doms, con un look che rievoca ancora le tinte tipiche del Duca Bianco, muove le braccia per simulare la Dea Kalì e i suoi molteplici arti. Clicca qui per guardare la foto di Achille Lauro. “Grazie a tutti signore e signori”, dice l’artista prima di lasciare il palco. Fiorello però lo ferma: “Ad ogni esibizione voglio esserci sempre perchè voglio una foto”. Uno dei tanti meriti di Achille? Riuscire a catturare l’attenzione e a sdoganare un vestito da sera alternativo, rispetto ai soliti e classici ingessati. Uno spettacolo nello spettacolo destinato a fare la storia del Festival e che in qualche modo richiama alla mente gli abiti scelti da Renato Zero durante le sue performance dei primi decenni. Impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte alla capacità del rapper di essere parte e non solo interprete della sua stessa musica. Un estro che a quanto pare è piaciuto anche alla sala stampa: la giuria della quarta serata ha premiato il cantante con la nona posizione, subito dopo Elodie. Clicca qui per rivedere il video di Achille Lauro.

ACHILLE LAURO: LE POLEMICHE NON LO ABBANDONANO MAI

Le polemiche sembrano seguire Achille Lauro a Sanremo 2020 un po’ come farebbero le mosche di fronte ad un barattolo di miele. Questa volta è il SAP a far sentire la propria voce, a causa di alcuni video del 2018 in cui utilizza un linguaggio poco rispettoso nei confronti delle autorità. Non bastava Junior Cally, messo alla gogna ancora prima dell’inizio del Festival, ora tocca all’artista romano. Tutto risale a quel Festival di Vulci nella provincia di Viterbo, dove Achille avrebbe dovuto partecipare come ospite. “E’ successo qualcosa di veramente raccapricciante, imbarazzante e disgustoso, al limite dell’umanità”, aveva detto ai fan in quei giorni, “e non parlo della tremenda alluvione, che purtroppo ha impedito l’esibizione a tutti gli artisti, parlo dei carabinieri che sostavano fuori dal festival”. Il cantante afferma di aver assistito a perquisizioni ad un gruppo di bambini “che avevano semplicemente delle cartine in tasca. Perquisizioni fatte da quarantenni e cinquantenni, carabinieri frustrati e falliti, che se la prendono con dei bambini che vanno a vedere tranquillamente un concerto, terrorizzandoli e calpestando la cultura, l’arte e l’espressione artistica. Tutto ciò per due canne di m***a”. Nonostante sia accaduto tutto ben prima della kermesse, sottolinea Adnkronos, il leader di Sim Carabinieri, Massimiliano Zetti: “Se si verificassero altri episodi del genere non escludiamo in futuro di fare denunce costituendoci, in quanto sindacato, parte civile, perchè la situazione è diventata intollerabile. È vilipendio”. Per ora nessuna dichiarazione dal diretto interessato, anche se non è escluso che possa prendere in mano l’argomento subito dopo la fine del Festival oppure nelle prossime ore.

