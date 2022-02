Achille Lauro, perché lettera a Loredana Bertè?/ Video “Incapace di chiedere scusa…”

Achille Lauro non si è limitato a omaggiare Loredana Bertè, ma al termine dell’esibizione le ha consegnato una lettera che riprende proprio “Sei bellissima“, ma in una veste diversa. Una sorpresa per l’artista, che quando ha salutato Amadeus si è visto recapitare un mazzo di rose rosse con un fiore blu, proprio come il colore dei suoi capelli. Il conduttore del Festival di Sanremo 2022 ci ha tenuto a precisare che era un pensiero proprio di Achille Lauro, ma non l’unico per la serata delle Cover. A quel punto, infatti, le ha consegnato anche una lettera, precisando che gliel’ha scritta Achille Lauro, dal canto suo visibilmente emozionato. Il giovane artista si è limitato a dire che sono le parole che tutti vorrebbero dirle, che dovrebbero darle delle scuse.

LA LETTERA DI ACHILLE LAURO PER LOREDANA BERTÈ

Dopo aver conquistato la standing ovation all’Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, Loredana Bertè e Achille Lauro sono stati protagonisti di un momento inatteso. Achille Lauro ha chiesto infatti ad Amadeus di leggere le parole che ha scritto per Loredana Bertè: “Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io, capace solo di dire sei bellissima, perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via“. La cantante lo ha ringraziato, lui invece si è inginocchiato e le ha baciato la mano per rendere quel momento ancor più solenne.

