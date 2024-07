Nazionale Cantanti: cos’è, quando e come è nata/ Prima squadra e fondatori: da Mogol a Gianni Morandi

Nazionale cantanti, come è nata la squadra degli artisti e chi c’era all’inizio

Questa sera su Rai 1, nel nuovo appuntamento di Techetecheté, si parlerà della Nazionale Cantanti, che tornerà in campo domani 17 luglio 2024, in una nuova gara (in onda domani in prima serata). La squadra è nata a scopo benefico nel 1981, il suo attuale presidente è il cantante Enrico Ruggeri. La prima formazione della Nazionale Cantanti era composta da Mogol, Gianni Morandi, Andrea Mingardi, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Pupo, Paolo Mengoli, Pino D’Angiò, Gianni Bella, Sandro Giacobbe e Oscar Prudente.

Parliamo, dunque, di cantanti titolari e fondatori della prima formazione lanciata da questa squadra così speciale che negli anni ha fatto tappa anche in grandi città estere, come Londra e Budapest. La Nazionale Cantanti si configura come un vero e proprio club calcistico ma con uno scopo differente: aiutare chi è nel bisogno. Nata con l’obiettivo di sostenere i bambini meno fortunati, l’Associazione è diventata nel tempo un punto di riferimento nel panorama del volontariato italiano. Grazie al riconoscimento istituzionale ottenuto nel 1996 e alla successiva trasformazione in ONLUS, l’attività della Nazionale è sempre più solida e trasparente, garantendo che i fondi raccolti siano destinati interamente a progetti di solidarietà.

Nazionale cantanti contro politici: arriva il tanto atteso evento del 2024

Domani sera assisteremo in prima serata su Rai1 alla Partita del cuore, condotta per l’occasione dalla presentatrice Rai Eleonora Daniele, volto di Storie Italiane, a sfidarsi saranno la Nazionale cantanti a L’Aquila, rappresentata da un mix di artisti giovani e vecchie glorie come Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even. Per quanto riguarda la squadra dei politici scenderanno invece in campo il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, ma anche Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Conte, Elly Schlein. In panchina Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa.

Ogni anno La partita del cuore e La nazionale cantanti si pongono una importante missione e anche questa edizione non sarà immune da uno speciale scopo, spiegato da Jacopo Morrone della Lega e Marco Furfaro del PD: “L’obiettivo è promuovere il progetto Accoglienza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù per le famiglie dei piccoli pazienti, attraverso il numero 45585 dedicato a questa iniziativa benefica, con parte dei proventi dell’incasso della serata devoluti anche al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un macchinari”.











