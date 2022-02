Loredana Bertè, duetto con Achille Lauro/ “È un’icona trasgressiva, un’astronave…”

LOREDANA BERTÈ, OGGI DUETTO CON ACHILLE LAURO

Loredana Bertè è stata scelta da Achille Lauro per la serata delle cover. Un grande colpo per il cantante romano, che vuole giocarsi le sue chances di vittoria insieme all’iconica artista di Bagnara Calabra, con un brano che ha fatto la storia della musica italiana: Sei Bellissima. “Ho visto per la prima volta dal vivo Loredana la notte di capodanno e ne sono stato illuminato. E’ un’astronave, un’icona trasgressiva, e quella canzone è speciale“, ha raccontato lui a proposto della loro collaborazione, che evidentemente nasce sotto i migliori auspici.

Un altro grande impegno per Loredana Bertè che, reduce dall’esperienza a The Voice Senior, sta per partire con il suo Tour Teatrale “Manifesto”, dal nome del suo ultimo album. Dopo i numerosi rinvii legati al Covid, potrà quindi tornare a calcare anche le scene teatrali con i suoi grandi successi, ma anche i nuovi bravi che hanno conquistato pure le nuove generazioni.

LOREDANA BERTÈ: QUANDO FU ESCLUSA A SANREMO…

Un altro ritorno all’Ariston per Loredana Bertè, che con il Festival di Sanremo ha un rapporto complicato. Lo racconta Rockol, rievocando quanto accaduto nel 2008, quando l’artista fece di tutto per convincere Pippo Baudo, all’epoca conduttore e direttore artistico della kermesse, ad ammettere la sua canzone “musica e parole”. La cantante arrivò a barricarsi in una stanza d’albergo, arrivando a preoccupare il personale dello stesso hotel oltre che l’amico Renato Zero, vicenda che poi lei ridimensionò. Pippo Baudo le diede fiducia e lei punto al premio della Critica, intitolato alla sorella Mia Martini, per rilanciarsi.

Ma scoppiò la polemica per il presunto plagio di una canzone di Ornella Ventura, “Sesto Senso”. Lei provò a difendersi, ma la commissione alla fine la escluse dalla gara. Le venne concesso di esibirsi nella terza serata, su richiesta di Pippo Baudo, e nella quarta serata. Lo fece a modo suo: si presentò all’Ariston in manette, protestando a modo suo per la squalifica, con un colpo di teatro da grande rockstar quale è.



