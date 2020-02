Achille Lauro si spoglia a Sanremo 2020/ Look: scalzo e con un body. E Fiorello…

ACHILLE LAURO CHOC A SANREMO 2020: SI SPOGLIA E…

Achille Lauro se ne frega, anche per il look. Il cantante ha preso alla lettera il titolo della canzone portata al Festival di Sanremo 2020, infatti ha sorpreso sul palco dell’Ariston. Prima è sceso dalle scale con un grande mantello con rifiniture in oro e una sorta di fioccone al collo per coprire il suo look. Dopo la prima strofa si è “spogliato” ed è quindi rimasto con un body color carne pieno di paillettes, senza scarpe. All’inizio sembrava nudo, ma a guardar bene indossava la tutina aderente con i brillantini, scollata e lunga fino al ginocchio. Un look davvero provocatorio. Applausi, risate e anche un po’ di imbarazzo al termine della sua esibizione. Non ne ha avuto Fiorello, che è subito accorso per salutare Achille Lauro. «Ci volevo essere. Io voglio la foto», ha dichiarato il “mattatore” di Sanremo 2020. E quindi si è lasciato fotografare al fianco del cantante. Forse dovevamo aspettarci qualcosa visto che non aveva scarpe. Mezzo nudo, con un costume da bagno anni venti laminato ha voluto scioccare subito nella prima serata del Festival di Sanremo. Sui social si sprecano i commenti sullo “show” di Achille Lauro. Polemiche? Scontate, ma lui ha già la risposta pronta: “Me ne frego”, come la sua canzone appunto.

