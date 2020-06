Achille Lauro/ Video, polemica Antonio Ricci: “Non lo trovo sincero”

Achille Lauro è finito di nuovo nel vortice delle polemiche, questa volta per via di una rivelazione fatta da Antonio Ricci. “Non lo trovo sincero“, ha detto il papà di Striscia la Notizia a Il Corriere della Sera, “penso sia un ottimo prodotto di marketing, un perfetto indossatore per Gucci. Per fare il trapper raccontava nelle interviste di essere cresciuto nella miseria, tra droga e carcere. Appena arrivato al Festival di Sanremo, per allargare il suo pubblico, ha spacciato la sua canzone sulla droga, Rolls Royce, come se fosse la rilettura della Balilla di Giorgio Gaber“. Ricci ha continuato a puntare il dito contro Lauro, colpevole di essersi inginocchiato al mostro sacro Gigi Marzullo solo per amore del denaro. “Quest’anno è venuto fuori che suo padre è un magistrato di Cassazione e che andavano in vacanza a Cortina”, ha aggiunto, “non vorrei offendere ma, secondo me, è assolutamente etero, fa finta di essere trisessuale, solo per essere più trendy“.

Intanto Achille sfoggia il suo nuovo look su Instagram, mantenendo fede al suo essere stravagante, non convenzionale e persino provocatore. “Puledra chic”, scrive in un post in cui allega diversi scatti che lo riguardano e che lo vedono con giacca brillantinata, maglia a manica lunga traforata e nello stesso stile, pantaloni a vita bassa. Clicca qui per guardare le foto di Achille Lauro. Anche nei giorni scorsi ha scritto un “Cavalcami“, questa volta condividendo degli scatti più variopinti, il capello laccato, la maglietta con animali di un passato lontano e la giacca. Fra i commenti spunta anche un’emoji sorridente di Mahmood e per i fan è stato impossibile non rivolgere una piccola supplica ad entrambi: “Ma una canzone tu e Lauro?”; “Quando vi muovete a fare un pezzo insieme?”, “Duettate, che ci serve una vostra bomba”. Anche Elettra Lamborghini è rimasta rapita dalle ultime condivisioni di Lauro: “Vieni qua bel puledrone”. Clicca qui per guardare le foto di Achile Lauro e leggere i commenti.

Achille Lauro, la polemica per Rolls Royce

Achille Lauro non si toglierà mai di dosso la polemica legata alla sua canzone Rolls Royce, che ha presentato nell’edizione di Sanremo dell’anno scorso. Dopo essere stato accettato fra gli artisti in gara, il trapper romano è stato bersagliato dalle critiche per via del titolo del suo brano. Striscia la Notizia ha deciso di consegnargli un Tapiro anche per sottolineare, secondo l’inchiesta del programma, che Rolls Royce non sarebbe altro che un inno alla droga. Eppure Lauro non ha ricevuto nessuna censura, tanto da scegliere di cantare la canzone anche in occasione dell’ospitata a 20 anni che siamo italiani.

La puntata verrà trasmessa in replica nel prime-time di Rai 1 di oggi, sabato 27 giugno 2020, e potremo rivederlo in tutta la sua stravaganza. E dato che parliamo di Lauro, non poteva mancare anche una piccola provocazione, dovuta al bacio dato in diretta al producer Boss Doms. Clicca qui per rivedere il video di Achille Lauro. Durante la trasmissione, il trapper ha avuto anche modo di duettare con Gigi D’Alessio, che lo ha accompagnato al pianoforte per interpretare il brano C’est la vie. Non è la prima volta che i due hanno scelto di scuotere il pubblico con questo particolare gesto. Basti pensare a quanto avvenuto durante la 70esima edizione di Sanremo, anche se le provocazioni ci sono state anche negli anni precedenti. Durante la loro partecipazione a Pechino Express, Lauro e Boss Doms infatti hanno duettato in Un nuovo bacio, un brano che Gigi D’Alessio ha interpretato con l’ex Anna Tatangelo.

