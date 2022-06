Acqua e sapone/ Su Rete 4 il film cult di e con Carlo Verdone

Acqua e sapone, film commedia di Rete 4

Acqua e sapone andrà in onda oggi, mercoledì 22 giugno, su Rete 4 a partire dalle ore 16.45. La commedia è stata girata nel 1983 diretta da Carlo Verdone, che è anche il protagonista. Verdone è un attore e regista italiano, che debutta in teatro con Tali e quali, e, poco dopo, in televisione nel varietà Non stop. Il suo debutto alla regia di un lungometraggio è nel 1980 con Un sacco bello, a cui seguirono tanti altri film diventati iconici come Bianco, Rosso e Verdone. Il soggetto e la sceneggiatura di Acqua e sapone sono di Franco Ferrini, Enrico Oldoini, Carlo Verdone; i produttori sono Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori; la fotografia è di Danilo Desideri; il montaggio di Antonio Siciliano; le musiche Fabio Liberatori e Gaetano Curreri; la scenografia di Franco Velchi; i costumi di Luca Sabatelli e il trucco di Iole Cecchini, Teresa Cicchetti, Franco Schioppa.

Acqua e sapone, la trama del film: una modella arriva a Roma e…

Acqua e sapone ha per protagonista Sandy Walsh, baby-modella statunitense, arrivata a Roma per dei servizi fotografici e delle sfilate. Ad accompagnarla c’è la madre Wilma e il patrigno Ted. Per consentire alla quindicenne di rimanere al passo con la scuola, i genitori vogliono trovare un insegnante privato.

Vorrebbero che a seguire Sandy fosse padre Michael Spinetti, teologo e professore, ma al telefono dell’istituto religioso è Rolando Ferrazza a rispondere. Si tratta del bidello trentenne, laureato, in attesa di un posto come insegnante. Rolando si spaccia come padre Spinetti. Se i genitori gli credono, Sandy scopre la vera identità del giovane e i due fanno un patto: Sandy non dirà nulla se Rolando la aiuterà a non sottostare alla pesante routine di modella. Tra Sandy e Rolando nasce una bella amicizia e lui si innamora di lei. La madre di Sandy scopre l’inganno poiché incontra per caso padre Spinetti ad una festa. Come andrà a finire?

Il video del trailer di Acqua e sapone













