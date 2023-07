Acque aromatizzate, mercato in crescita in Italia/ 49 milioni di euro e vendite del +11%

Siamo primi in Europa per consumo di acqua minerale e secondi al mondo per consumo di acqua in bottiglia. L’ultima tendenza è quella delle acque aromatizzate e funzionali, ovvero arricchite con sali minerali, vitamine o proteine. Già da qualche anno, queste sono in commercio nel nostro Paese ma da alcuni anni vivono un successo importante con un trend positivo di crescita grazie a continue innovazioni come estratti botanici, vitamine ed elettroliti. Gusti che rispecchiano i gusti dei consumatori. Tra queste, troviamo acque aromatizzate, a ridotto contenuto di zucchero o addirittura prive: si tratta di un’alternativa all’acqua minerale per l’idratazione quotidiana.

Pesca a strascico, stop UE/ Coldiretti: "Pesce arriverà dall'estero, a rischio 18mila famiglie"

Ci sono poi acque funzionali integrate con vitamine, sali minerali, peptidi o estratti vegetali. Come spiegato da Andrea Marino, direttore commerciale di Ferrarelle Società Benefit, “In Italia questo mercato vale circa 49 milioni di euro con una tendenza in crescita a doppia cifra del +11 per cento. La domanda di prodotti che offrono benfici aggiuntivi per la salute, come le acque funzionali con vitamine e minerali, è aumenta così come la penetrazione che si attesta al 20%”. Sono circa tre milioni le famiglie che acquistano questo tipo di acque.

PESTICIDI/ Il virtuosismo dell'Italia e il rischio per uva e pomodori

Acque aromatizzate: le varianti

“La crescita negli ultimi tre anni è testimoniata dall’allargamento distributivo nella Gdo dello scaffale dedicato. Sicuramente è uno dei mercati più dinamici nella categoria dell’acqua” spiega Antonio Rigano, senior brand manager Levissima. “Crediamo molto in questo mercato e siamo orgogliosi di essere tra i player che guidano la categoria”. L’azienda è presente nel mercato delle acque aromatizzate con Levissima+ e nel 2021 ha lanciato la linea Levissima Natura infusa a freddo. “Al momento i mondi di riferimento come categoria di benefici sono principalmente tre: energia e integrazione, con magnesio e potassio, che cresce del 30%; cura del corpo, solitamente con effetti drenanti e depurativi, che cresce del 7 percento; e skincare, con acido ialuronico e collagene, che aumenta del 7 per cento” specifica Andrea Marino di Ferrarelle.

Cacao scarseggia: presto finirà il cioccolato?/ Prezzo aumenta, ma acquisti record sul mercato