Acufeni, che problemi ha Piero Pelù alle orecchie?/ Cosa sono e come curarli

Acufeni, il disturbo che ha causato problemi a Piero Pelù

Gli acufeni rappresentano un disturbo di cui soffre il 14% per cento degli italiani e che, la scorsa estate, in seguito ad uno show acustico che ha accentuato il problema, ha colpito anche Piero Pelù, costretto a sospendere il tour estivo, ma che cos’è l’acufene? E’ un disturbo uditivo che causa la presenza di un rumore che il paziente sente nella testa o nell’orecchio e che non è causato da agenti esterni. L’acufene è riconducibile ad alcuni tipi di rumore come suoni, ronzii, crepitii, fischi e sibili. Questi suoni fastidiosi sono causati da particolari condizioni mediche come danno cellulare all’orecchio, malattie croniche o lesioni, perdita dell’udito legata all’età, blocco di cerume, esposizione a rumori forti, alterazioni ossee all’orecchio (otosclerosi), stress e depressione.

L’acufene rappresenta un disturbo che può causare problemi anche alla vita sociale del paziente che, oltre al problema fisico, accusa anche problemi psicologici. L’acufene, infatti, influisce anche sul sonno di chi ne soffre rendendo la persona particolarmente irritabile.

Acufeni: diagnosi e come si cura

La diagnosi per stabilire la presenza degli acufeni avviene attraverso un esame audiologico per poter identificare le cause che anno causato l’insorgenza del disturbo. Inoltre, potrebbe essere anche necessario anche un esame radiologico come Tac o risonanza magnetica.

Dopo la diagnosi, il medico prescrive il trattamento più adatto. In genere, si parte con la rimozione del tappo di cerume. Successivamente, il medico può prescrivere una cura farmacologica e, in casi particolari, anche l’operazione chirurgica. Come riferisce il portale del “Poliambulatorio Elianto”, la cura non garantisce la guarigione definitiva.











