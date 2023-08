Piero Pelù: come sta dopo lo shock acustico e lo stop del tour?/ “Oltre agli acufeni, ecco le compagne…”

Piero Pelù e lo shock acustico

Doveva essere un’estate di musica per Piero Pelù che, però, lo scorso giugno, ha annunciato ai fan la sospensione del tour a causa di un problema di salute. “Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi. Avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker”, aveva spiegato ai fan tramite i suoi profili social ricevendo immediatamente supporto e affetto da parte del suo pubblico che lo segue da anni.

Da quell’annuncio è trascorso poco più di un mese e Piero Pelù ha deciso di aggiornare i propri fan sulla propria salute. L’artista ha scelto ancora i suoi canali social e con una foto e un post ha fatto sapere di essere in cura per poter risolvere il suo problema acustico e tornare nuovamente sul palco.

Piero Pelù svela come sta

In vacanza forzata, come scrive lui stesso sui social, Piero Pelù sta trascorrendo l’estate in compagnia delle medicine che deve assumere per risolvere il suo problema. “Ed oltre agli acufeni (in miglioramento del 10%!) ecco le compagne inseparabili delle mie giornate e della mia vacanza forzata: Acuval audio (1 ogni sera). Rischiaril forte (1 la mattina). Neurotrix (1 il pomeriggio). Voi come ve la passate e dove siete, mandate qualche foto?”, cinguetta l’artista.

“Acufene a manetta: 10 anni di lavoro in discoteca e 30 anni di militanza nella musica rock….sono distrutta!!”, commenta una ragazza con lo stesso problema. “Anche io ci convivo da anni.. oddio momento più momento meno eh perché nei periodi dove sono più ansiosa lo gestisco male ed il silenzio diventa frastuono. Un abbraccio“, aggiunge un’altra signora.

