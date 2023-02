Ad ovest del Montana/ Su Rete 4 il film con Buddy Ebsen

Ad ovest del Montana, film di Rete 4 diretto da Burt Kennedy

Ad ovest del Montana va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 16:40. La pellicola è stata realizzata nel 1964 negli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Burt Kennedy il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura mentre il soggetto è stato ideato e realizzato da Van Cort.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Paul Vogel, le musiche della colonna sonora sono state composte da George Bassman e nel cast sono presenti tra gli altri Buddy Ebsen, Keir Dullea, Lois Nettleton, Warren Oates, Barbara Luna, Paul Fix e Marie Windsor. Tra i principali protagonisti di questo film c’è l’attrice americana Lois June Nettleton nata a Oak Park il 16 agosto del 1927 scomparsa nel gennaio del 2008.

Famosa per la sua bellezza che le permise di diventare semifinalista al concorso di Miss America nel 1949 ha iniziato ad interessarsi al mondo della recitazione esordendo nel 1957 nel film Un volto nella folla per la regia di Elia Kazan. Nel corso degli anni ha partecipato a tantissimi progetti importanti anche in ambito televisivo e soprattutto film amati e apprezzati in tutto il mondo tra cui Rodaggio matrimoniale.

Ad ovest del Montana, la trama del film

In Ad ovest del Montana ci troviamo in una piccola zona dello stato del Montana dove uno sceriffo ormai in pensione di nome Will sta per far ritorno in quanto ha deciso di rendere omaggio e soprattutto rispettare quanto riportato da un suo vecchio amico in un testamento. In pratica, l’amico ha deciso di nominare Will responsabile e gestore della proprietà di un range con numerosi capi di bestiame. L’obiettivo è quello di occuparsi delle questioni del ranch fino a che lo stesso ex sceriffo non ritenga che il figlio del caro amico ossia John sia pronto a farlo autonomamente. Il problema è che John, seppur non sia più così giovane, ha dei problemi nel gestire la propria vita tant’è che è molto dedito al consumo di alcol e sperpera gran parte del denaro in gioco d’azzardo e nell’andare con le prostitute.

Quando arriva l’ex sceriffo John cerca in ogni modo di ribellarsi alla sua presenza perché non ha alcuna intenzione di seguire i suoi consigli e avere uno stile di vita differente da quello attuale. Iniziano così a esserci frizioni tra i due con l’ex sceriffo che si rende conto come l’unico modo per far rinsanire il ragazzo e riportarlo sulla retta via, sia quello di trovargli una donna o per meglio dire una moglie. Dopo aver letto un annuncio matrimoniale sulle riviste del tempo, l’ex sceriffo si mette in viaggio per raggiungere Kansas City dove vuole incontrare una di quelle ragazze. La sua ricerca sembra andare a vuoto fino a che non si imbatte in una strana ragazza dal temperamento davvero straordinario il cui nome è Hanna. Questa è una donna con grandi doti anche perché gestisce in completa autonomia un proprio saloon ma il problema è l’essere un po’ troppo in là con l’età per il ragazzo. Hanna però sembra avere una donna che possa fare al caso di Will e così stringe una sorta di patto con quest’ultimo. La ragazza viene sposta seppure già mamma di un bambino di 6 anni e darà una mano importante alla maturazione di John il quale finalmente si renderà conto che in realtà quelli che lui riteneva essere suoi amici in realtà lo stavano soltanto truffando al gioco per portargli via quanto più denaro possibile.

