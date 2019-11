Ada Alberti contro Barbara D’Urso?/ “Dalle scale si scende e attenta al tuo segno!”

Ada Alberti, la nota astrologa di “Mattino Cinque” e Pomeriggio Cinque” ha tuonato sui social pubblicando una foto e una didascalia che hanno allarmato i tantissimi fan e fatta scoppiare una nuova polemica. Possibile che l’astrologa si stia riferendo a Barbara D’Urso? Nella didascalia la Alberti scrive: “certa gente non ha limiti.. o soffre di bipolarità o pensa che la gente sia stupida. Saii come si dice cara, a buon rendere 😜 dalle scale si scende anche”. L’astrologa poi, parlando proprio di previsioni e segni zodiacali, avvisa la sua “nemica” di prestare attenzione all’Oroscopo del 2020 che non promette affatto nulla di buon per il suo segno: “attenta al tuo #segno nella primavera del 2020 e a fine anno nuovo”. Ma non finisce qui, visto che Ada Alberti prosegue il suo post su Instagram scrivendo: “e poi, poveri collaboratori che devono sorreggere anche le tue bambinate, #vergogna ! La previsione è fatta ancor prima di fartela raccontare da qualcun altro…”. A chi si riferisce davvero?

Ada Alberti ha litigato con Barbara D’Urso?

Le parole di Ada Alberti contro una conduttrice non sono affatto passate inosservate, ma resta da capire a chi sono riferite. Uno dei suoi follower commenta subito: “Oroscopo al sapore di caffeuccio bollente” facendo riferimento immediato alla regina dei caffeucci televisivi ossia Barbara D’Urso a cui segue la replica di un altro utente “per iniziare al meglio la giornata, ci sta”. In realtà un altro follower dell’astrologa ipotizza che le parole dell’astrologa possano essere riferite ad un’altra conduttrice scrivendo: “c’entra la Bionda della mattina immagino la FEDE” dove la Fede altro non è che Federica Panicucci. A far pensare però che le parole possano essere riferite alla D’Urso è proprio la Alberti che commenta ad un suo fan scrivendo: “da bere la mattina” facendo riferimento al precedente messaggio del caffeuccio bollente. I commenti dei fan non sono finiti qui; c’è chi si domanda “che succede Adina” fino a chi le fa dei complimenti “sei bellissima” e “sempre bella”. Ma il mistero rimane: a chi si riferisce con questo tono davvero accusatorio la astrologa?

