Franco Oppini e Ada Alberti/ “Alba Parietti? Le chiedo scusa ma…” (Vieni da me)

Franco Oppini e Ada Alberti ospiti a “Vieni da me” per le domande scottanti di Caterina Balivo. I due coniugi hanno subito affrontato la polemica scoppiata con Alba Parietti per un’intervista del comico sulla loro conoscenza. «Ma ha risposto sui social, che io non ho. È come se non volesse dirmi nulla perché io non potevo leggere. Poteva chiamarmi, perché doveva usare i social?», ha spiegato il cabarettista. Poi è tornato sulla vicenda: «Lei venne con un’amica. Le chiesi di accompagnarmi in albergo e parlammo per quattro ore, poi lei se ne andò». Alla fine sono arrivate comunque le scuse per l’ex moglie. «Posso chiedere scusa per il fatto che sia stato travisata la frase, ma non mi interessano le diatribe da social». E quindi Franco Oppini in diretta si è detto disponibile ad affrontare la questione in maniera diretta. «Ci sentiamo spesso per Francesco, perché non chiamare?», ha infatti aggiunto.

FRANCO OPPINI E ADA ALBERTI A VIENI DA ME: LA POLEMICA DI ALBA PARIETTI…

Con lui in studio l’attuale moglie Ada Alberti, che ha parlato di «ex problemi» in riferimento al fatto che tra Franco Oppini e Alba Parietti sia finita da tempo. «Ma il telefono non esiste?», ha poi detto in riferimento al post su Instagram. Poi ha preso le difese del marito. «Sapevo che non poteva aver parlato in quel modo, quindi ho chiamato Alba. Se fosse stato vero, l’avrei massacrato anche io». La nota astrologa ha poi svelato un retroscena: ha chiesto al marito di cancellare le sue ex dalla sua vita, tranne appunto la Parietti. «L’ho invitata io al nostro matrimonio, perché non volevo che ci fossero chiacchiere». E Franco Oppini ha aggiunto: «Lei mi disse che tutte le altre donne dovevano sparire tranne Alba, che è la madre di mio figlio». Sempre a proposito del loro matrimonio, il comico a Vieni da me ha ricordato la proposta: «Vivevano già insieme, ma quando arrivavano i suoi genitori io dovevo andarmene in albergo. Siamo andati in Sicilia per chiedere la mano al padre e la madre rideva perché sapeva che lei diceva sì e poi scappava».

