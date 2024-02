Adaline – L’eterna giovinezza, Rete 4/ La condanna di non invecchiare mai, oggi, venerdì 23 febbraio 2024

Adaline – L’eterna giovinezza, diretto da Lee Toland Krieger

Venerdì 23 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, il film sentimentale e fantastico del 2015 dal titolo Adaline – L’eterna giovinezza.

La pellicola è diretta dal regista Lee Toland Krieger, recentemente ritornato sul grande schermo come film maker della nota serie televisiva fantasy Tenebre e ossa.

Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Rob Simonsen, autore delle colonne sonore del pluripremiato The Whale.

La protagonista del film.Adaline – L’eterna giovinezza è interpretata dalla bella e talentuosa Blake Lively, diventata famosa grazie al personaggio di Serena van der Woodsen nella serie televisiva Gossip Girl. Al suo fianco l’attore Michiel Huisman, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di Daario Naharis nella quarta stagione della serie tv Il Trono di Spade. Nel cast anche la stella di Hollywood Harrison Ford, indimenticabile Indiana Jones nell’omonimo franchise, e la grande Ellen Burstyn, vincitrice del Premio Oscar per Alice non abita più qui (1974) di Martin Scorsese.

La trama del film Adaline – L’eterna giovinezza: è davvero desiderabile?

Adaline – L’eterna giovinezza racconta la storia di una giovane donna, Adaline Bowman (Blake Lively), nata all’inizio del ventesimo secolo e che, dopo un incidente e per uno scherzo del destino, raggiunta l’età di 29 anni smette di invecchiare.

Inizia così per la protagonista un’avventura unica che nessun essere umano aveva mai vissuto prima: Adaline può infatti assistere a tutti i cambiamenti del mondo decennio dopo decennio, alle scoperte tecnologiche, ai movimenti politici e alle due Guerre Mondiali, fino ad arrivare agli eventi più recenti del ventunesimo secolo.

La donna è costretta a spostarsi periodicamente prima che qualcuno possa accorgersi che, a differenza di qualunque altro essere umano, lei non invecchia. L’unica a conoscere il suo segreto è sua figlia e, anche se questa vita per lei è un profondo sacrificio, prosegue per il meglio e Adaline riesce a nascondere questa sua caratteristica unica.

La sua vita cambia completamente quando incontra il giovane e carismatico Ellis Jones (Michiel Huisman) che riesce a riaccendere in lei la passione per la vita. Quando durante un weekend, a casa dei genitori di lui, la verità di Adaline rischia di venire alla luce, la protagonista prende una decisione che avrà conseguenze incredibili sulla sua esistenza…

