Adam Rich è morto: era Nicolas nella serie “La Famiglia Bradford”/ Aveva 54 anni

È morto Adam Rich, l’attore che da bambino ha interpretato, a soli 9 anni, un ruolo nella serie del telefilm “La Famiglia Bradford”. La serie, trasmessa anche in Italia in prima visione da Rai 1 dal 16 agosto al 4 ottobre 1978 con il titolo di “Otto bastano”, ottenne un successo straordinario anche nel nostro Paese. Rich interpretava il piccolo di casa nella Famiglia Bradford, Nicolas. Il personaggio aveva la caratteristica di dire o fare sempre qualcosa che mettesse in imbarazzo il papà, il giornalista Tom Bradford.

L’attore è morto a 54 anni: era diventato famoso proprio per aver interpretato il personaggio di Nicolas, il figlio più piccolo della serie televisiva “La famiglia Bradford”. Come spiega la Cnn, Rich è morto sabato nella sua casa di Los Angeles. Come spiega Tmz, la famiglia non avrebbe precisato la causa del decesso. Dopo il successo della serie la “Famiglia Bradford”, Rich aveva preso parte ad altre serie e film degli anni 70 e 80 come “Fantasy Island”, “CHiPs”, “Small Wonder”.

Chi era Adam Rich

L’ultima interpretazione televisiva di Adam Rich è stata nel 1993, in un episodio di “Baywatch”. A inizio anni 2000 ha preso parte ad alcuni film ma non ebbe mai la popolarità che invece aveva ottenuto da bambino. Nel 1996 inoltre aveva partecipato ad uno scherzo di una trasmissione che aveva la notizia falsa della sua morte.

Adam Rich ha lottato a lungo con la dipendenza da alcol e droghe, rischiando di morire a causa di un’overdose di Valium nel 1989. Nel 1991 fu arrestato per tentato furto, dopo aver fatto irruzione in una farmacia per procurarsi sostanze. A salvarlo fu il suo “padre” televisivo ne La famiglia Bradford, l’attore Dick Van Patten. Fu lui infatti a pagare la cauzione che gli permise di uscire di prigione. Lo scorso anno la CNN gli dedicò una puntata di “La storia della sitcom” e questo lo riportò ad avere notorietà presso il grande pubblico.

