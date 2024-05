DIRETTA/ Inter Lazio video streaming tv: c’è una striscia per i nerazzurri! (Serie A, 19 maggio 2024)

DIRETTA INTER LAZIO: TESTA A TESTA

Curiosiamo un po’ nella storia recente della diretta di Inter Lazio, match naturalmente di grande storia nel calcio italiano e con una puntata anche internazionale, cioè la finale di Coppa Uefa 1998 vinta dai nerazzurri per 3-0 con i gol di Ivan Zamorano, Javier Zanetti e Ronaldo. Gli ultimi dieci capitoli sono invece stati giocati in Serie A (più la semifinale dell’ultima Supercoppa Italiana) dal settembre 2019 in poi, con un bilancio di sei vittorie per l’Inter, tre successi della Lazio e un solo pareggio, 1-1 all’Olimpico domenica 4 ottobre 2020.

La differenza si deve alla striscia aperta di tre vittorie consecutive per i nerazzurri a partire da domenica 30 aprile 2023, quando l’Inter vinse per 3-1 nel suo rush finale che culminò con l’impresa sfiorata in Champions League; in seguito, ecco la doppia vittoria nerazzurra nella stagione in corso, cioè 0-2 all’andata all’Olimpico domenica 17 dicembre scorso e infine il 3-0 di venerdì 19 gennaio in Supercoppa Italiana. Quanto all’ultima vittoria della Lazio contro il grande ex Simone Inzaghi, essa fu il 3-1 casalingo di venerdì 26 agosto 2022, alla terza giornata dello scorso campionato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER LAZIO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La festa Scudetto durante la diretta Inter Lazio sarà seguibile in esclusiva per gli abbonati al servizio offerto da DAZN. Sarà anche possibile seguire la diretta testuale della partita con noi che racconteremo le azioni salienti e aggiorneremo il risultato.

LA FESTA SCUDETTO!

Pronta la festa a San Siro con la diretta Inter Lazio di Serie A che sarà l’ultima in casa per i nerazzurri che festeggeranno lo Scudetto davanti ai propri tifosi. Alle 18.00 di domenica 19 maggio andrà in scena una sfida che vale poco per la classifica dell’Inter ma che potrebbe addirittura decidere la stagione della Lazio. Inzaghi si troverà davanti la sua ex squadra e vorrà confermare il successo nell’ultima sfida contro il Frosinone per chiudere al meglio il campionato.

Spinosa la situazione in casa Lazio con i biancocelesti che si presentano a San Siro forti del 2 a 0 rimediato in casa contro l’Empoli. I biancocelesti devono vincere e sperare in una non vittoria della Roma per provare il sorpasso e mettersi al sesto posto con la speranza riposta nell’Atalanta per la Champions League.

INTER LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Guardiamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Inter Lazio. Inzaghi è pronto a rimettere in campo tutti i titolari per regalare al pubblico di San Siro l’ultima partita di un campionato trionfale. Lautaro e Thuram sarà la coppia offensiva con Dimarco e Darmian sugli esterni. In difesa rimane De Vrij il perno con Pavard e Bastoni pronti ad agire di fianco a lui.

Qualche dubbio in più per la Lazio di Igor Tudor che cerca l’impresa a San Siro per sperare ancora nella Champions League. In porta dovrebbe essere riconfermato Mandas nonostante la disponibilità di Provedel che non è però al 100%. Con la squalifica di Romagnoli, Gila potrebbe tornare dal primo minuto e prendersi il centro della difesa con Patric a destra e il ballottaggio sulla sinistra tra Hysaj e Casale con l’albanese favorito. Davanti è ballottaggio tra Immobile e Castellanos e solo la rifinitura pre partita potrà scioglierci ogni dubbio.

INTER LAZIO, LE QUOTE

Il campionato dei padroni di casa è terminato da qualche giornata ma le quote della diretta Inter Lazio rimangono un’interessante spunto per analizzare ulteriormente il match. Favoriti gli uomini di Simone Inzaghi che vedono l’1, assegnato dalla Snai, quotato a 1,65 contro il 4,75 per i biancocelesti. Anche la quota per il pareggio X è alta e arriva fino a 4,00.

