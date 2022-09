Adani: “Allegri prende per il c*lo i tifosi della Juventus”/ “Non ne possono più”

Lele Adani, durante una puntata della ‘Bobo Tv’ andata in onda nelle scorse ore sulle frequenze di Twitch, ha criticato aspramente l’operato di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: “L’allenatore sta prendendo per il c*lo i tifosi bianconeri, non ne possono più”, ha sbottato come riportato anche da Fanpage. I supporters del club di Torino, tuttavia, non sarebbero gli unici a stare soffrendo questa situazione. “Quello che sta facendo Allegri nuoce solo a se stesso e forse non gliene frega perché sta facendo male a tifosi, giocatori e tifosi e non c’è niente di giusto in quello che sta facendo lui”.

L’ex commentatore di Sky Sport c’è andato giù pesante, ma ha voluto sottolineare che non si tratta di un attacco diretto alla persona. “Chi crede, chi pensa, che noi usiamo la nostra ‘Bobo TV’ e la comunicazione per fare attacchi personali o preconfezionati sulla persona o sull’altra per augurargli professionalmente cose sbagliate non ha capito un ca**o di noi”.

Adani: "Allegri prende per il c*lo i tifosi della Juventus"

Lele Adani ritiene che il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sia ormai segnato. “Io non auguro il fallimento professionale a nessuno e non mi sottraggo dal dire la verità e se devo anticiparla, noi non alimentiamo odio verso una persona che per colpa solo sua è rimasto solo, continua ad attirarsi negatività, a non costruire, non rispettare e anche a prendere in giro, solo per colpa sua”.

E incalza: “Io spero che Allegri resti perché è stato due anni a non aggiornarsi mentre il calcio pedalava. È tornato e se c’è una cosa impossibile da fare era cominciare peggio dell’anno scorso: ha meno punti dello schifo fatto l’anno scorso, è indietro”. L’apice sembrerebbe essere stato raggiunto con la sconfitta contro il Monza. “La Juventus ha fatto schifo anche in 11 contro 11. È stata una figuraccia. La Juve interviene o no? Quando fai del bene alla tua gente?”, ha concluso.

