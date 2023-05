Adelaide De Martino è incinta/ Stefano e Belen presto zii: “Auguri a me”

Adelaide De Martino è incinta: Stefano presto zio!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez diventeranno zii. Adelaide De Martino, sorella minore del ballerino e conduttore, ha annunciato in occasione della festa della mamma di essere incinta. Adelaide, 28 anni, domenica 14 maggio ha pubblicato su Instagram una foto scattata durante un pranzo in famiglia con sua mamma Maria Rosaria Scassillo e le sue due zie: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me”, ha scritto facendo gli auguri alla mamma e alle zie.

Poi il lieto annuncio della gravidanza: “Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”. Tantissimi i messaggi da parte di conoscenti e volti noti del mondo dello spettacolo: “Auguri di cuore piccoletta”, ha scritto Paola Di Benedetto; “O mammamia che gioia infinita Ade”, le parole di Nilufar Addati.

Adelaide De Martino aspetta un figlio da Diego Di Domenico

Il papà del bambino è Diego Di Domenico, che è già padre di una bambina avuta da una precedente relazione. Anche Diego ha pubblciato su Instagram una foto di Adelaide per farle gli auguri in occasione della sua prima festa della mamma: “Oggi è un giorno speciale dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! È il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria!”. Nessun commento, al momento, da parte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Anche la showgirl argentina ha festeggiato la festa della mamma pubblicando su Instagram alcune foto dei figli Santiago e Luna Marì, “Mis hijos los amo hasta el infinito”, e della madre Veronica.

