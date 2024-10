Stefano De Martino ha una fidanzata? Il conduttore svela come stanno le cose

La vita privata di Stefano De Martino incuriosisce molti amanti del gossip. Se la sua storia d’amore più importante è stata quella con Belen Rodriguez, sua ex moglie, è altrettanto vero che, dopo di lei, il conduttore non è mai apparso ufficialmente al fianco di un’altra donna. Molti si sono chiesti in questi anni se Stefano De Martino avesse una nuova fidanzata e se preferisse tenerla lontana dai riflettori.

Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Alessia Marcuzzi?/ Dove si sono rivisti

Certo, non sono mancate paparazzate di Stefano al fianco di altre ragazza ma mai nulla di serio o confermato. E oggi che De Martino è sotto i riflettori televisivi ogni giorno, in quanto conduttore di Affari Tuoi, sono tanti i fan che si chiedono se sia single o se nel suo cuore ci sia una persona speciale.

Stefano De Martino: “Sono innamorato”

La risposta è arrivata direttamente da Stefano De Martino, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Io sono innamorato. – ha ammesso il conduttore di Rai 1, spiegando che – L’amore della mia vita è mio figlio Santiago.” Nessuna fidanzata, al momento, nella sua vita e per un motivo ben preciso: “Faccio fatica a pensare di poter amare una donna più di lui”. Le priorità di Stefano sono, dunque, suo figlio e il lavoro. Affari Tuoi sta ottenendo grande successo in queste prime settimane di conduzione, cosa che lui ha così commentato: “È un programma che ha il suo zoccolo duro di spettatori, ma ci metto del mio”. E il pubblico sta sicuramente apprezzando questa nuova marcia del celebre e longevo game show di Rai 1.

Stefano De Martino: “I tradimenti raccontati da Belen? Ci sono rimasto male”/ “Se ami tanto, soffri…”