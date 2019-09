Adele divorzia dal marito Simon Konecki/ Assegno milionario all’ex manager?

Adele divorzia ufficialmente dal marito Simon Konecki. Dopo poco più di due anni di matrimonio e un figlio, Angelo, 6 anni, i due hanno fimarto i documenti ufficiali per porre definitivamente fine al loro rapporto coniugale. I due resteranno per sempre uniti dal figlio, ma da oggi, sono liberi di rifarsi una vita. Il divorzio che Adele e Simon Konecki hanno firmato a Los Angeles, arriva cinque mesi dopo la separazione della coppia. L’annuncio della separazione è arrivata con una nota ufficiale diffusa dai rappresentati dell’artista che diceva: “Adele e suo marito si sono separati. Si impegnano a crescere insieme amorevolmente il figlio”. Sul divorzio firmato, invece, non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’artista e di quello che, ormai, è il suo ex marito.

ADELE E SIMON KONECKI DIVORZIANO: META’ PATRIMONIO DELLA CANTANTE ALL’EX MARITO?

Con il divorzio, il giudice dovrà stabilire la divisione della fortuna della cantante e, soprattutto, a chi sarà affidato il figlio. Adele è tra le cantanti che guadagnano di più. Il suo patrimonio ammonta a circa 150 milioni di sterline. Simon Konecki che è stato il capo di una serie di brokers senior presso Lehman Brothers prima di dedicarsi ad altro, potrebbe ricevere metà del patrimonio dell’ex moglie. Il divorzio, dunque, potrebbe costare tantissimo alla cantante di Hello i cui guadagni sono noti. Non si sa nulla, invece, delle attività correnti del suo ex marito. Con il divorzio, dunque, Adele volta definitivamente pagina e guarda con fiducia al futuro come riferisce People che ha dedicato alla cantante la prima cover di settembre. «Lei racconta di aver passato un anno davvero difficile», rivela una fonte. «Ora però è pronta a condividere con i suoi fan nuove canzoni: per lei creare musica rappresenta una sorta di terapia».

