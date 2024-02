Adele sta male: “Sono di nuovo malata, la mia voce messa a dura prova”/ Annullati i concerti di marzo

Adele sta male: annullati i concerti di marzo

Brutte notizie per i fan di Adele che speravano di poter sentire la sua splendida voce dal vivo. L’artista, infatti, ha annullato tutti i concerti previsti per marzo. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della cantante che, con un post, ha annunciato di essere stata costretta a rinviare tutti gli spettacoli di marzo del suo residency show a Las Vegas. Nulla di grave, fortunatamente, per la cantante che, tuttavia, non nasconde di avere qualche problema di salute con cui convive da diverse settimane e che stanno mettendo a dura prova la sua voce al punto da aver dovuto annullare tutti gli show già annunciati.

Chi è Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi/ Quel gossip sulla cantante e Tananai che però...

La cantante ha svelato di essersi ammalata alla fine della serie di concerti “Weekends With Adele” al Coliseum del Caesars Palace dell’anno scorso, all’inizio di novembre. L’artista pensava di aver risolto tutto, ma evidentemente, ha ancora diversi problemi alla voce.

Le parole di Adele

“Stavo già male verso la conclusione delle ultime tappe prima delle festività, e lo sono stata anche durante tutta la pausa, Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero”. Queste le parole scritte da Adele su Instagram per informare i fan del suo stato di salute. “Ora sono di nuovo malata, e sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova anche la mia voce“, si legge ancora.

Sixpm, marito di Rose Villain/ La dedica di lei: “Scriverò le più belle canzoni d’amore solo per dedicartele"

“Per questi motivi, sulla base di disposizioni dei medici, non ho altra scelta che riposarmi completamente. I restanti 5 fine settimana di questa tappa verranno rinviati a data da destinarsi. Stiamo già elaborando i dettagli e vi verranno inviate le informazioni al più presto. Vi amo, mi mancherete da impazzire e mi dispiace per l’inconveniente“, ha concluso.













© RIPRODUZIONE RISERVATA