Adele Virginia Bonolis nel film dei Me Contro Te/ È la figlia 15enne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nel cast di “Operazione spie”, il nuovo film dei Me Contro Te, c’è anche Adele Virginia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. È, come riportato dal Messaggero, l’esordio da attrice per la quindicenne figlia d’arte. In passato però si era già mostrata al grande pubblico in occasione di una ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin, in cui aveva ammesso di essere una grande amante del cinema. Ma non solo. Perché anni fa, quando era ancora bambina, aveva anche partecipato a una puntata di Chi ha incastrato Peter Pan col papà.

Per Adele Virginia questa è una nuova avventura. Nel film commedia interpreta Marta, una ragazza che ha rubato il cuore all’antagonista, il Signor S, con cui i protagonisti Sofì e Luì si scontrano per salvare il mondo. L’attesa è tanta per capire come se la sarà cavata sul set la classe 2007, figlia minore del conduttore e dell’opinionista. Il film è disponibile al cinema in questi giorni.

Chi è Adele Virginia Bonolis, la figlia minore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

A parlare dell’intraprendenza e della voglia di dimostrare le sue qualità di Adele Virginia Bonolis, d’altronde, in passato ci hanno sempre pensato i genitori, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che l’hanno descritta come un “proiettile”. Il papà, in particolare, aveva detto di lei: “È molto svelta mentalmente, ha una memoria prodigiosa ed è super curiosa”. Delle doti che perfettamente si inseriscono nel mondo del cinema e in particolare di quello dedicato ai più piccoli.

Il rapporto che Adele Virginia ha coi genitori è molto bello. Insieme trascorrono gran parte del tempo, anche dopo la separazione. “Io e lei siamo quasi simbiotiche”, ha spiegato la mamma, ammettendo di averla trattata in modo un po’ più morbido rispetto agli altri due figli, essendo la più piccola. Con il papà a volte c’è invece qualche momento di discussione: “Entrambi siamo molto testardi”.

