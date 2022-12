Adescava bambine in un camper con la scusa di giocare a nascondino/ Arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è finito in carcere a Napoli perché avrebbe adescato quattro bambine, tra i 10 e i 12 anni, commettendo anche abusi sessuali nei loro confronti in provincia di Mantova. Le indagini sono state portate avanti dai Carabinieri della compagnia di Viadana e sono scattate lo scorso ottobre dopo la chiamata di alcuni genitori al 112 per denunciare un tentativo di adescamento ai danni delle loro figlie. L’ordine di arresto è arrivato da parte del gip di Brescia.

Le bambine sono state ascoltate in audizione protetta e hanno raccontato che l’uomo, approfittando della loro giovane età, tra agosto e ottobre di quest’anno le avrebbe invitate in più occasioni nel proprio garage e in un camper a sua disposizione, nelle zone limitrofe alle abitazioni delle bambine, con la scusa di farle giocare a “nascondino”, dando loro un posto dove non essere trovate. Qui, però, sarebbe cominciato l’inferno per le piccole.

L’uomo 57enne accusato di violenza sessuale

Come hanno rivelato le giovanissime vittime, e come spiega oggi l’Agi, una volta all’interno del garage o del camper, l’uomo avrebbe mostrato loro alcuni video ed immagini dal contenuto sessuale esplicito. In un’occasione sarebbe avvenuta una vera e propria violenza sessuale ai danni di una bambina.

Dopo la denuncia dei genitori arrivata ad ottobre, l’uomo aveva lasciato momentaneamente la provincia di Mantova per trasferirsi a Napoli. Proprio nella giornata di ieri, nel capoluogo campano, gli investigatori dell’Arma lo hanno rintracciato e portato in carcere sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare. A coordinare le indagini è stata la procura di Brescia competente distrettualmente per il reato di adescamento di minorenni. Non è però solo questa l’accusa ai danni del 57enne: è indagato anche per violenza sessuale e corruzione di minorenni.

