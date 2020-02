Adesso Tu di Eros Ramazzotti a Sanremo 2020/ Ripreso anche da ripreso da Marracash e Giusy Ferreri

ADESSO TU DI EROS RAMAZZOTTI, LA COVER DI ELODIE PER SANREMO 2020

A riproporre Adesso Tu nella terza serata sanremese, quella interamente dedicata alle cover che hanno segnato la storia del Festival della Canzone Italiana, sarà Elodie. Era il 1986 quando un giovanissimo artista romano si presenta al 36° Festival di Sanremo con un brano scritto da lui, in collaborazione con Adelio Cogliati e Piero Cassano. Il brano è Adesso Tu e l’artista è Eros Ramazzotti, all’anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti. Con questa canzone il giovane cantautore romano si classifica al primo posto, confermandosi come una delle voci più promettenti del panorama artistico mondiale. Non era la prima volta che Ramazzotti si esibiva sul palco dell’Ariston. Già nel 1984 aveva partecipato nella sezione Nuove Proposte con il brano Terra Promessa (altro grande successo internazionale), vincendo la manifestazione.

Adesso Tu è un brano in stile Pop/Pop Rock che fa parte dell’album Nuovi Eroi, etichetta DDD. Successivamente il pezzo sarà inserito nei greatest hits Eros e poi ripreso da Marracash e Giusy Ferreri, che ne proporranno un estratto nel singolo Rivincita. Secondo quanto dichiarato dal famoso rapper la scelta di inserire un estratto di Adesso Tu nel loro singolo vuole essere un omaggio verso quella musica italiana d’autore che oggi sembra non esistere più.

