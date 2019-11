Adrian, Adriano Celentano/ Anticipazioni 7 novembre e ospiti: Conti, Bonolis e Giletti

ANTICIPAZIONI ADRIAN PUNTATA 7 NOVEMBRE 2019

Dopo la sospensione della scorsa stagione per i problemi di salute di Adriano Celentano, oggi, giovedì 7 novembre, in prima serata su canale 5, torna in onda Adrian, lo show del Molleggiato che intratterà il pubblico non solo con gli episodi del cartone animato che non sono stati ancora trasmessi, ma anche con un vero e proprio show. Diversamente da quanto accaduto nella scorsa stagione televisiva, infatti, il protagonista assoluto sarà proprio Adriano Celentano che darà vita a dialoghi con alcuni dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo. Nelle nuove, quattro prime serate di Adrian non ci saranno i protagonisti dello show precedente ovvero Michelle Huniziker, Teo Teocoli, Ambra Angiolini. Unica superstite è l’attrice Ilenia Pastorelli.

ADRIAN, UN VERO SHOW PER ADRIANO CELENTANO: CANZONI E INTERVISTE

Lo show precedente di Adrian non ha portato a casa gli ascolti che Mediaset si aspettava. La serie animata con il Molleggiato nei panni del protagonista ha deluso le aspettative del pubblico che si aspettava di assistere ad un vero e proprio show. Motivo che ha spinto i vertici Mediaset a cambiare tutto per il ritorno di Adrian che è stato registrato in uno studio di Cologno Monzese dove Adriano Celentano ha anche rilasciato un’intervista a Verissimo. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, dunque, le quattro puntate di Adrian saranno dedicate non solo agli episodi della serie animata, ma anche a Celentano che canterà alcuni dei suoi più grandi successi e ospiterà anche grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. Per scongiurare il rischio di un nuovo flop e per riempire le lunghe pause di Celentano, questa sera, sul palco di Adrian, dovrebbero trovarsi, tutti insieme, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti che, seduti intorno ad un tavolo, dovrebbero dare vita ad una discussione ricca di spunti interessanti insieme al padrone di casa.

ADRIAN, TUTTI GLI OSPITI VOLUTI DA ADRIANO CELENTANO

Nelle successive puntate di Adrian, tra gli ospiti di Adriano Celentano, dovrebbero esserci Maria De Filippi, Mentana e Gerry Scotti. Non dovrebbero mancare i grandi nomi della musica italiana. Tra gli altri sarebbero stati invitati Ligabue, Ultimo ed Elisa e star del cinema come Checco Zalone. Sarebbero, inoltre, stati invitati anche esponenti del mondo della politica come il sindaco di Milano Beppe Sala anche se, per il momento, non ci sarebbero conferme. Tutto, dunque, è pronto per il grande ritorno di Adriano Celentano che, come ha spiegato ai microfoni di Verissimo, ha svelato di voler «essere come Adrian, ma ho ancora molta strada da fare…».



