ADRIAN DI ADRIANO CELENTANO/ Slitta a settembre – ottobre “per esigenze di salute”

Brutte notizie per Adrian, la graphic novel di Adriano Celentano cancellata improvvisamente dai palinsesti Mediaset. A distanza di poche settimane Mediaset e il Clan Celentano con una nota congiunta hanno comunicato come e quando andranno in onda le ultime cinque puntate. Ecco il reale motivo: “per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di ‘ Adrian’ vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019”. Dietro lo stop di Adrian non ci sarebbe quindi il clamoroso flop di ascolti del cartoon che è stato letteralmente bocciato dalla stampa, ma anche dal pubblico. Ascolti flop, infatti, per il Molleggiato che non ha convinto nonostante i grandi costi di investimento (circa 20 milioni di euro).

Adrian di Adriano Celentano è un flop

Inutile nasconderlo: Adrian di Adriano Celentano è stato un flop. Le aspettative erano altissime, ma il cartoon ha deluso non solo il pubblico televisivo, ma anche la critica. La conferma poi è arrivata dagli ascolti che sono letteralmente crollati durante l’ultima puntata che ha registrato uno share tra l’8,9% e 7,7%. Numeri davvero bassi per uno come Adriano Celentano abituato da sempre ad ascolti da record. Basta pensare ai suoi show trasmessi in prima serata su Rai1 e Canale 5 che hanno incollato alla tv milioni e milioni di telespettatori. Purtroppo non è andata bene per Adrian, un progetto stroncato televisivamente parlando e per questo motivo cancellato dal palinsesto Mediaset anche se il reale motivo della programmazione del cartoon sarebbe legato alle condizioni di salute del cantante. “A causa di un malanno di stagione non poteva guidare” per questo motivo il cartoon e lo show sono sposati a data da destinarsi.

Adrian: “Il giorno di messa in onda sarà comunicato”

Nella nota stampa diramata dal Clan Celentano e Mediaset precisa: “Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente. Come da originario sviluppo del programma che vedeva l’aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest’ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste”. Una scelta obbligata considerando gli ascolti che aiuterebbe Mediaset e Celentano a prendere tempo per lavorare ad un nuovo show televisivo da programmare nel palinsesto autunno 2018-2019. Uno show che ha visto uscire di scena sia Michelle Hunziker che Teo Teocoli che hanno parlato di “occasione persa”, mentre dovrebbe ancora esserci nel cast Ambra Angiolini. Tra questo fuggi fuggi generale, non da meno sono state le parole del fumettista Milo Manara che ha precisato: “Adrian non l’ho disegnato io”.



