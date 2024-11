DIRETTA FORMULA 1: QUALIFICHE E SPRINT LIVE STREAMING VIDEO GP QATAR 2024 A LOSAIL (OGGI 30 NOVEMBRE)

Penultimo appuntamento con la diretta Formula 1, il Gran Premio del Qatar 2024 vivrà momenti fondamentali già oggi, sabato 30 novembre, sul circuito di Losail, storicamente ben più noto agli appassionati di motociclismo, ma che per la terza volta negli ultimi quattro anni ospita anche la diretta Formula 1. Questo è pure il sesto e ultimo Gran Premio dell’anno a prevedere anche la Sprint, che avrà inizio alle ore 15.00 italiane con 19 giri da percorrere del tracciato del Lusail International Circuit, dove saranno già le ore 17.00, dal momento che le sessioni si disputano in notturna.

I punti in palio potrebbero già essere fondamentali per il Mondiale Costruttori, anche perché la McLaren potrebbe allungare il proprio margine di vantaggio sulla Ferrari considerati gli esiti della Sprint ShootOut di ieri sera, poi si chiuderà il capitolo della gara breve e si comincerà a pensare esclusivamente al Gran Premio della domenica, dal momento che il secondo appuntamento del sabato con la diretta Formula 1 sarà naturalmente quello delle ore 19.00 con le qualifiche verso il Gran Premio di domani per assegnare la pole position.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SPRINT E QUALIFICHE GP QATAR 2024 LOSAIL: COME SEGUIRE

Ricordiamo che le informazioni relative alla diretta Formula 1 in tv ci ripongono il palinsesto dei weekend con la Sprint, perché la gara breve sarà visibile in tempo reale anche in chiaro, dove invece dovremo accontentarci di una differita per le qualifiche. Nulla cambia invece per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire integralmente il racconto di Carlo Vanzini sul canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma, mentre in chiaro su Tv8 solo la Sprint sarà visibile in tempo reale, mentre per le qualifiche avremo la differita dalle ore 21.30.

Attenzione quindi pure alla diretta Formula 1 in streaming video del GP Qatar 2024 a Losail, per gli abbonati grazie a Sky Go o Now TV ma anche per tutti con i servizi di Tv8, almeno per la Sprint.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, GP QATAR 2024: QUALI INDICAZIONI DALLE SESSIONI DI IERI?

Qualcosa abbiamo già accennato su quanto è successo ieri per cominciare ad indirizzare la diretta Formula 1, perché si è disputata la sessione di prove verso la Sprint, nella quale Lando Norris scatterà davanti a tutti, con al suo fianco il connazionale George Russell, in grande spolvero con la Mercedes dopo avere vinto a Las Vegas appena una settimana fa. Terza posizione per l’altra McLaren di Oscar Piastri, il che significa che entrambe le monoposto della scuderia britannica partiranno davanti alla Ferrari, per la quale potrebbe complicarsi la rimonta per il Mondiale Costruttori.

La Rossa non ha comunque sfigurato, con il quarto posto di Carlos Sainz e il quinto per Charles Leclerc, che hanno preceduto Max Verstappen e Lewis Hamilton, rispettivamente sesto a Mondiale Piloti già vinto l’olandese e settimo il britannico. Questi piazzamenti sancirebbero però una ulteriore perdita di terreno per la Ferrari, anche perché nella Sprint c’è meno tempo per ribaltare le posizioni di partenza. In ogni caso sarà un sabato davvero molto intenso, quindi non vediamo l’ora di seguire la diretta Formula 1 per la sprint e le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2024 a Losail!