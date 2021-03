Adriana Riccio, compagna Flavio Insinna/ L’incontro in tv e poi l’amore….

Adriana Riccio è la compagna di Flavio Insinna, il popolare conduttore televisivo al timone de “L’eredità”. In realtà i due si sono conosciuti grazie ad un altro programma condotto proprio da Insinna: si tratta di “Affari tuoi” dove Adriana ha partecipato nel 2016 come concorrente per la Regione Veneto riuscendo a vincere anche ben 36 mila euro in gettoni d’oro. Galeotto è stato, in questo caso, il programma televisivo visto che proprio durante la registrazione della puntata è scattata una complicità tra i due. Adriana e Flavio hanno cominciato così a conoscersi e frequentarsi e poi è scattato l’amore; un sentimento che la coppia ha preferito tenere per diversi anni ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo essendo entrambi molto discreti e riservati. A confermare la relazione tra i due è stato anche il settimanale Gente che ha scritto: “durante il gioco che prevedeva una stretta collaborazione tra concorrente e concorrente scoccò il classico colpo di fulmine. Fatto sta che la relazione si è dimostrata solida e continua felicemente”. Da allora i due non si sono mai separati, anzi sono sempre più innamorati!

Chi è Adriana Riccio, compagna di Flavio Insinna

Ma chi è Adriana Riccio, la compagna di Flavio Insinna? Allora prima di tutto dovete sapere che la donna non appartiene al mondo dello spettacolo, anche se proprio grazie alla tv ha conosciuto l’uomo della sua vita. I due, infatti, si sono incontrati negli studi televisivi di “Affari tuoi” dove Flavio Insinna era il conduttore e lei una semplice concorrente. Proprio durante la partecipazione di Adriana al game show di Rai1 è scattata una strana sintonia che li ha portati a frequentarsi lontani dai riflettori. Una conoscenza che è poi sfociata in un grande amore che la coppia ha inizialmente vissuto in segreto. Poi la scelta del conduttore di uscire allo scoperto dopo un bel pò di tempo anche dalla rottura con la ex Mariagrazia Dragani con cui si sarebbe dovuto sposare. Tornando ad Adriana Riccio di lei si conosce poco, è una donna molto riservata e discreta anche se è nota per essere campionessa di arti marziali, ma anche istruttrice di taekwondo. Durante la sua carriera di atleta, Adriana ha vinto anche una medaglia di bronzo ai Mondiali proprio nella specialità di taekwondo.

