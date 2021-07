Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ “C’è solo l’infinita passione per la vita”

Ecco come si sono conosciuti Adriana Riccio e Flavio Insinna

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna, il noto conduttore televisivo de “L’Eredità”. Un grande amore quello che lega il conduttore all’insegnante di taekwondo che si sono conosciuti per puro caso proprio durante le registrazione di un noto programma di Rai1. Si tratta di “Affari tuoi”: la Riccio, infatti, ha partecipato nel famosissimo programma dei pacchi come rappresentante della Regione Veneto vincendo la somma di 36.000 euro. In quel frangente i due si sono notati e da quella sera hanno cominciato a conoscersi in silenzio e lontano da occhi indiscreti. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Un amore che la Riccio non nasconde visto che sui social ha più volte dedicato delle bellissime frasi d’amore al compagno come questa “non c’è fine. Non c’è inizio. C’è solo l’infinita passione per la vita”. Per Flavio Insinna l’incontro con Adriana Riccio è arrivato dopo la fine della relazione con la precedente compagna con cui si sarebbe dovuto anche sposare.

Flavio Insinna e la fidanzata Adriana Riccio: insieme “ufficialmente” dal 2018

Dopo il matrimonio saltato, la notizia della fine dell’amore arrivata per bocca di Flavio Insinna che ha dichiarato: “non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. Neppure il tempo di fare queste dichiarazioni che Insinna ha trovato in Adriana Riccio una compagna di vita. I due sono legati dal 2016, ma solo nel 2018 sono usciti allo scoperto. Dopo l’annuncio del loro amore, la coppia è tornata in un religioso silenzio vivendo la loro relazione lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. La coppia è felicemente innamorata, ma al momento non hanno ancora alcuna intenzione né di diventare marito e moglie né tantomeno di avere dei figli. Questa non è una novità, visto che proprio Insinna durante un’intervista ha rivelato di non volere dei figli in quanto non sarebbe un padre presente per via dei tantissimi impegni di lavoro. Chissà che il conduttore non possa cambiare idea e un giorno realizzare una bella famiglia con la sua amata Adriana!

