ADRIANA RICCIO, FIDANZATA FLAVIO INSINNA/ Chi è? Da Affari tuoi al bronzo ai Mondiali

La fidanzata di Flavio Insinna, attore e conduttore romano attualmente al timone del game show L’eredità, si chiama Adriana Riccio ed è una sportiva che – al contrario di lui – si tiene ben lontana dai riflettori. Sul suo profilo Instagram posta tendenzialmente scatti sobri, che la ritraggono o in compagnia dei suoi cani o nel pieno di una sessione di allenamento, ma non mancano – anche se più sporadiche – fotografie in cui compare insieme al suo Flavio. I due si sono conosciuti nel 2016 nello studio di Affari tuoi, il programma che Flavio conduceva e che – all’epoca – vide la partecipazione della sua futura fiamma (in qualità di concorrente del Veneto). Come abbiamo accennato, Adriana è un’atleta, precisamente un’insegnante di taekwondo, e in carriera ha anche vinto un bronzo ai Mondiali. Si dice che il loro amore sia sbocciato proprio durante le riprese di Affari tuoi, dove peraltro la Riccio vinse 36mila euro.

Adriana Riccio ideatrice della piattaforma Valevale

Adriana Riccio mantiene un basso profilo non solo sui social, ma nella vita in generale, non dando mai adito a gossip superflui intorno al loro privato. Piuttosto, Adriana lascia volentieri che si parli di lavoro: nel novembre 2020 ha rilasciato un’intervista a Diredonne per pubblicizzare il nuovo progetto di Valevale, piattaforma da lei stessa ideata per facilitare i più piccoli nell’approccio allo sport. L’illuminazione l’ha avuta durante il lockdown: “Non si può pensare di tenere i bambini seduti tutto il giorno e non tutti hanno il giardino o chissà che spazi. Bisogna stare attenti alla sedentarietà e trovare degli escamotage”. Su Valevale vengono offerte lezioni con professionisti in diretta streaming: “Si può interagire con l’insegnante e coinvolgere genitori o fratelli e sorelle”, spiega. “Ci sono insegnanti che si occupano principalmente di questo ed è un modo per sollevarci da questo momento e traghettarci oltre”. Per lei in prima persona, praticare lo sport è stato in un certo modo d’aiuto. Da piccola – racconta – “facevo molti sport e quando sono arrivata in adolescenza a scuola c’erano bande di bulli”. Una maniera per difendersi, dunque, ma senza strafare: “Lo sport ti dà una regola, è un contenitore”, precisa alla fine.



