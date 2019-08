Adriana Volpe al Grande Fratello Vip?/ Giancarlo Magalli e Rai: “Sono amareggiata”

Adriana Volpe troverà la rinascita in Mediaset? E’ successo già negli anni scorsi prima a Simona Ventura e poi a Mara Venier, ma per la bionda conduttrice potrebbe essere diverso. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che danno per certa la partecipazione della bella conduttrice alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 2019 targata da Alfonso Signorini. Non è la prima volta che il direttore ospita la Volpe in uno dei suoi salotti (anche se in questo caso sarebbe diverso) e non è nemmeno la prima volta che quest’ultima partecipa ad un reality (è già partita per Pechino Express in coppia con il collega Marcello Cirillo, e allora perché non ripartire da Mediaset e dal Grande Fratello? A quanto pare il suo ruolo non sarà quello di conduttrice o di opinionista ma sarà quello di concorrente, questo basterà a lei e al suo pubblico?

LA DELUSIONE VERSO LA RAI: “SONO AMAREGGIATA”

Siamo sicuri di sì soprattutto dopo il trattamento che la Rai le ha riservato nelle scorse settimane. Al momento della presentazione dei palinsesti, Adriana Volpe ha scoperto di essere la grande esclusa visto che il suo Mezzogiorno in famiglia era stato silurato. Proprio il modo in cui ha scoperto la cosa e la mancata comunicazione da parte di un’azienda in cui ha speso i suoi ultimi anni, la Volpe ha dato di matto sbottando sui social e non solo. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Adriana Volpe ha voluto chiarire di essere in pace con l’amica Simona Ventura (che prenderà il suo posto con un programma sportivo) ma di essere molto amareggiata per il trattamento subito da Mamma Rai. In particolare, la conduttrice ha confidato: “ La delusione c’è perché mi rendo conto che non c’è una logica meritocratica. Abbiamo ottenuto risultati ottimi per un programma storico, ti rendi conto che hai dato vent’anni a una azienda che senza motivo ti lascia a casa”.

LO SCONTRO CON GIANCARLO MAGALLI