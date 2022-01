Adriana Volpe “Delia Duran al GF Vip? Soap opera!”/ Video, cita Anna Marchesini e…

Delia Duran si appresta a entrare nella Casa del Grande Fratello VIP e c’è già chi prepara i pop corn o, come nel caso di Adriana Volpe, ne approfitta per dare dell’ironia sui social non vedendo l’ora di gustarsi il momento. Come è noto, infatti, negli ultimi giorni l’ennesima polemica che tiene banco attorno al reality show di Canale 5 è quella legata all’arrivo di Nusat De Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, moglie di Alex Belli col quale era convolata a giuste nozze solamente lo scorso giugno. Ma la partecipazione del compagno al reality ha sparigliato le carte e il flirt con Soleil Sorge ha portato al regolamento di conti a cui assisteremo a breve. Ma andiamo con ordine.

Nell’attesa di capire cosa succederà nella Casa del GF Vip tra Alex Belli e Delia Duran (con la Sorge che si è chiesta, tra stupore e preoccupazione, cosa mai venga a fare la donna, NdR) a fare ironia è Adriana Volpe con un gustoso video su Instagram in cui ripesca uno spettacolo di Anna Marchesini col Trio formato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi per fare il verso sia alla compagna dell’attore sia a Soleil, taggate entrambe nel suo post al pari del povero Alex che farà da terzo incomodo. “Stasera Delia Duran entrerà nella Casa… e vai con la soap opera!” ha scritto la Volpe che nel video monta alcuni spezzoni dello spettacolo della compianta attrice in cui quest’ultima interpreta diversi ruoli. Compreso quello di una donna che suona alla porta e sul cui labiale viene montato l’audio: “Salve, sono Delia Duran”, “E io sono Soleil!”.

ADRIANA VOLPE, IRONIA SOCIAL SULL’ENTRATA DI DELIA DURAN NELLA CASA

Insomma, la 48enne conduttrice televisiva ed ex modella originaria di Trento paragona oramai questa querelle alla parodia delle soap opera che faceva la Marchesini nel noto sketch di “Bevi qualcosa, Pedro!”, e in un altro post apparso su Twitter si domanda quale mai sarà la reazione di Alex. “Allora me fate entrà al GF?” si conclude il video con la voce che potrebbe essere quella della stessa Volpe che fa il verso alla Duran mentre si affaccia a una finta porta sul palcoscenico di un teatro. E pare che il video postato da Adriana sia stato apprezzato dai suoi follower che l’hanno definito “fantastico”, oltre che un modo per sdrammatizzare su quello che pare essere il clou della serata televisiva odierna.

Intanto, nell’attesa di capire come andrà a finire questo chiarimento in diretta, è la stessa Soleil a mettere un po’ di pepe al tutto e, nel tentativo di usare toni concilianti, finisce per sganciare una nuova bomba: alla domanda se lei amerebbe stare in una ‘troppia’ (ovvero una relazione a tre, con ovvio riferimento ad Alex e Delia), lei risponde a Sophie Codegoni con filosofia, ammettendo di non disdegnare la cosa e specialmente “se mi piace anche la donna”. Come la prenderà la compagna di Belli questa uscita che potrebbe sapere un po’ di provocazione, anche se poi la diretta interessata ha corretto il tiro (“… ma con Delia non credo, ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore”)?

