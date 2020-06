Adriana Volpe/ Dopo l’incubo Magalli arriva Ogni Mattina: “Il GF mi ha regalato…”

ADRIANA VOLPE RIPARTE DA OGNI MATTINA

L’incubo Magalli si può dire completamente finito. La bella Adriana Volpe avrà modo e occasione per farsi valere lontano dall’ombra del conduttore con cui per anni ha litigato (anche per vie legali) per via delle sue illazioni e frecciatine dal sapore un po’ sessista e maschilista. Le cose per la conduttrice sono cambiare con il suo addio alla Rai e il suo ritorno in panchina fino a quando Alfonso Signorini non le ha dato l’occasione di rifarsi prendendo parte al Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà, sotto l’occhio attento delle telecamere, Adriana Volpe non si è mai tirata indietro mostrando la sua verve, quella tipica delle conduttrici che sanno il fatto loro tant’è che fin da subito si è parlato del suo ritorno in un programma tutto suo addirittura a Mediaset. In molti avevano parlato della sua conduzione dell’Isola dei Famosi o un altro programma del prime time ma alla fine Adriana Volpe ricomincerà da “Ogni Mattina”, un nuovo impegno quotidiano che, però, l’ha portata a TV8.

DAL SUCCESSO AL GRANDE FRATELLO ALLA PRESUNTA CRISI CON ROBERTO PARLI

A partire da oggi, 29 giugno, la conduttrice prenderà le redini di una lunga fascia oraria che la terrà impegnata 4 ore al giorno, dalle 10.00 alle 14.00, tenendo il timone di un programma ricco di eventi, rubriche e informazioni che ci terrà compagnia per tutta l’estate. E la vita privata? Anche quella, almeno a suo dire, va avanti a gonfie vele. La conduttrice ha lasciato il Grande Fratello Vip proprio per rispetto del marito e della sua famiglia per la morte del suocero ma in molti hanno poi parlato di una possibile crisi soprattutto legata alla particolare amicizia nata tra Adriana Volpe e Andrea Denver, suo compagno di avventura al GF. Lei ha più volte smentito la cosa ma i settimanali a lungo hanno parlato di una crisi, sarà vero?



