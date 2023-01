Adriana Volpe e Antonella Elia: Festival di Sanremo/ “L’ospite misterioso è..”

Adriana Volpe e Antonella Elia, ospiti nella trasmissione Bella Ma, in onda su Rai 2 con la conduzione di Pier Luigi Diaco, hanno fatto le loro ormai classiche anticipazioni e supposizioni sulla nuova edizione del festival di Sanremo. In onda dal 7 all’11 febbraio su Rai 1, tradizionalmente in diretta dall’Ariston di Sanremo, nel corso delle scorse settimane sono stati progressivamente annunciati dal direttore artistico del festival, Amadeus, tutti gli ospiti e co-conduttori delle varie serate del contest musicale più apprezzato e seguito in Italia. E tra i vari annunci, non è certo passato inosservato quello di una misteriosa ospite descritta come una cantante internazionale, ma di origini italiane.

Durante la trasmissione Bella Ma, su Rai 2, Adriana Volpe e Antonella Elia sono state invitate proprio per commentare chi potrebbe essere questa particolare ospite misteriosa del festival di Sanremo. La prima ad esprimersi è Volpe: “Secondo me la più gettonata è Madonna”. Interrompe subito, però, Elia, “anche per me! Abbiamo la stessa opinione, ed allora io vado su Ariana Grande“. Pier Luigi Diaco, invece, confessa che secondo lui si tratta di Lady Gaga.

Diaco, infatti, confessa di aver pensato a Lady Gaga come ospite misteriosa del Festival di Sanremo perché “Fiorello l’ha esclusa e quando lui esclude qualcosa..”. Tuttavia, Antonella Elia, con Adriana Volpe vicino che annuisce spiega che Fiorello ha escluso Lady Gaga perché “era arrabbiato che è stata spoilerata tutta la cose delle coppie, povero Fiore.. Come lo capisco”. Insomma, non si hanno ancora conferme su chi possa essere la particolare ospite misteriosa del Festival di Sanremo, e neppure la coppia sempre informatissima, Adriana Volpe e Antonella Elia, sembrano saperlo. Il mistero si infittisce.

Festival di Sanremo: l’ospite misterioso e lo spoiler

A dare l’annuncio sull’ospite misterioso del Festival di Sanremo a cui alludono Adriana Volpe e Antonella Elia a Bella Ma era stato lo stesso Fiorello, commentando però un’indiscrezione che era stata rivelata contro la volontà dei conduttori. “Lo dico anche se non dovrei: a Sanremo ci sarà un supero ospite internazionale, donna, di origini italiane, ma non è Lady Gaga”, spiega a Viva Rai 2. Mentre lo spoiler sulle coppie sarebbe arrivato da un’indiscrezione de Il Giornale, facendo scatenare le ire dei conduttori, che tuttavia non hanno confermato nulla.











