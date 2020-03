Adriana Volpe e scoop su Zequila lanciato in Casa/ Video: lo raccoglie, GF infuriato

Adriana Volpe protagonista di un altro caso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl è stata ripetutamente ripresa da chi lavora a Cinecittà dopo che ha raccolto da terra un foglio che è stato lanciato in giardino. La curiosità della Volpe era troppa: si è fiondata a raccoglierlo e poi ha cominciato a leggerlo insieme ad un’altra concorrente. Nel frattempo il Grande Fratello, per la precisione una delle persone che dal “backstage” controlla i concorrenti nella loro quotidianità, l’ha rimproverata e le ha ordinato di portare il foglio nel Confessionale, arrivando a urlare le disposizioni visto che Adriana Volpe le stava ignorando. Caos dunque nella Casa del Grande Fratello Vip 4. In quei momenti di grande confusione si è distinta anche Valeria Marini, che temeva qualcosa di grave. Molti utenti hanno segnalato infatti il suo timore riguardo un eventuale lancio di un oggetto pericoloso, tipo un candelotto. Invece si trattava di un misterioso foglio…

ADRIANA VOLPE E IL FOGLIO SU ZEQUILA LANCIATO IN GIARDINO

«Adriana porta subito il foglio in Confessionale. Adriana, porta subito il foglio in Confessione. Adriana, Adriana, porta il foglio in Confessionale, subito». Ma cosa c’era scritto su questo foglio lanciato dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2020? Le immagini in diretta non hanno permesso di svelare subito il mistero, ma i telespettatori sono sempre molto attenti, quindi hanno analizzato le immagini e sono arrivati anche a ingrandire l’immagine del momento in cui Adriana Volpe lo legge prima che Paola Di Benedetto le chiedesse cosa fosse. Ebbene, riguarda Antonio Zequila, diventato ormai “acerrimo rivale” di Adriana Volpe. Sul foglio era stampata la copertina del settimanale Nuovo, che si è occupato di un caso che tra l’altro vi abbiamo riportato nei giorni scorsi: “Er Mutanda” è accusato da una modella Andrada Marina, che ha dichiarato di «essersi sentita molestata da Antonio Zequila». Nel frattempo Patrick si è chiesto se il Grande Fratello c’entrasse proprio qualcosa, ma invece…

Adriana ormai in preda all’anarchia che va a raccogliere il foglio nonostante abbiano intimato a tutti di entrare in Casa, il GF incazzato, la Marini che “Meno male, pensavo fosse un candelotto” MI STO SENTENDO MALE#GFVIP pic.twitter.com/3kCJO3AsyO — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 4, 2020





