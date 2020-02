Andrada Marina contro Antonio Zequila/ “Se racconto tutto scoppia un caso nazionale”

Andrada Marina torna all’attacco di Antonio Zequila e “denuncia” un atteggiamento di censura nei suoi confronti. La modella, che nei giorni scorsi ha dichiarato al settimanale Nuovo di essersi sentita molestata dal concorrente del Grande Fratello Vip 4, ora rivela che il suo agente ha contattato la redazione di Pomeriggio 5 e Alfonso Signorini, conduttore del reality, proprio per approfondire la sua vicenda. «Evito di raccontare i retroscena perché avrebbero dell’incredibile, ne verrebbe fuori un caso nazionale». La modella parla infatti di numerose anomalie, in primis il fatto che «il Grande Fratello non abbia a distanza di ben due puntate dall’uscita della notizia, ritenuto opportuno almeno avvisare il concorrente mettendolo nella condizione di giusta e corretta replica». E poi tira in ballo Ivan Roncalli, autore di Pomeriggio 5, e la sua collaboratrice Cristina Nutrizio: «Perché evadono nel dare risposte tergiversando?». Da qui la conclusione di Andrada Marina: «Attualmente il muro è palese».

ANDRADA MARINA E IL CASO ANTONIO ZEQUILA “SE RACCONTO TUTTO…”

In un comunicato Andrada Marina spiega che il suo obiettivo è quello di portare alla luce questa vicenda «per far in modo che se altre ragazze avessero passato la sua stessa esperienza con Zequila, abbiano il coraggio di farsi avanti nel raccontare». Se da un lato afferma di voler «dimenticare il prima possibile» quanto sarebbe accaduto, dall’altro invece resta «desiderosa di ottenere le scuse di Zequila e nulla di più». La modella di origini rumene, vissuta in Germania, ritiene che si stia applicando una censura sull’argomento. «Signorini perché avrebbe risposto che farà sapere se il caso fosse d’interesse alla redazione, quando di fatto è lui ad aver scelto il cast e ne è il conduttore?». La modella comunque è tornata a ripercorrere in breve l’accadimento per precisare che «l’ingresso nella camera d’albergo è avvenuto in quanto stavamo già chiacchierando di lavoro all’interno dell’albergo dove si svolgeva il concorso pertanto non mi sono recata in camera sua appositamente». Le avrebbe chiesto quindi di entrare «con la scusa di finire il discorso lavorativo».

ANDRADA MARINA VS ANTONIO ZEQUILA: LA RICOSTRUZIONE DELLA SERATA

Rimasta interdetta, Andrada Marina spiega di aver aspettato un attimo prima di entrare. «Ma dal disagio e dall’ingenuità ho ceduto in fiducia». Fino a quel momento Antonio Zequila, a detta della modella, a parte i complimenti, «non aveva dimostrato alcun cenno da classico provolone». Una volta entrati, lui le avrebbe spiegato che la riteneva valida per il programma Tu sì que vales e cominciò a parlarle di Mara Venier, sua grande amica, e di volerla contattare. «Questioni di attimi e scatto inatteso d’inganno, mi prese e mi baciò sulla bocca». Lei si sarebbe tirata indietro e avrebbe chiesto scusa, sentendosi in colpa. «Non sapevo come reagire. Ero piccola e non era mai successo prima di allora». L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4 per farla tranquillizzare l’avrebbe fatta sedere sul letto «per attenuare l’accaduto». Ma lì «prontamente riprese con il secondo bacio». A quel punto si sarebbe staccata e avrebbe detto ad Antonio Zequila: «Non sono quel genere di ragazza». Poi presa dal panico sarebbe scappata fuori.



