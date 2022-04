Adriana Volpe fa pagelle sul Gfvip/ “Jessica regina, Barù rimandato, e…”

Adriana Volpe si apre sul Grande fratello vip 6: le pagelle e i giudizi a caldo

Insieme a Sonia Bruganelli ha rappresentato la quota rosa e ricoperto il ruolo di opinionista per il Grande fratello vip 6, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, e ora Adriana Volpe torna a raccontarsi rilasciando delle prime dichiarazioni a caldo sul percorso tv vissuto in tv e conclusosi con il trionfo di Jessica Sélassié. Quest’ultima ha presa parte al reality dei vipponi come concorrente unico in squadra con le sorelle Clarissa e Lulù Sélassié, per poi debuttare come concorrente singola insieme alle gieffine familiari, una svolta che a detta della Volpe avrebbe giovato molto alle concorrenti nel gioco, così come l’opinionista rende noto tracciando un bilancio consuntivo del Gf vip 6, in un’intervista a Fanpage. Tuttavia la Volpe riscontra una spiccata discrepanza tra il gioco che Jessica ha condotto a Riccanza, dove la princess etiope dichiarava di spendere 100mila euro al mese, e quello registrato al Gf vip, dove la concorrente non ha fatto mistero di voler vincere per aiutare economicamente la famiglia. Che le princess abbiano giocato una strategia? Probabile. Katia Ricciarelli? “Non si è nascosta-fa sapere Adriana Volpe-, ha mostrato il suo stile di vita, il suo pensiero”. E che dire delle primedonne del triangolo formato con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? “Soleil è stata la colonna portante di questa edizione -l’opinionista si schiera così, in modo netto-. si è fatta vedere in tantissime sfaccettature rispetto a come l’abbiamo vista anche in altri reality. Delia è una gran furba, voleva entrate e ce l’ha fatta”.

Nell‘intervista post-Grande fratello vip 6, poi, Adriana Volpe non risparmia un commento a caldo su Alex Belli, fautore del triangolo della Casa, a cui lei si è palesata intollerante in tv: “L’avrei asfaltato in ogni puntata, mi sono anche trattenuta un po’. Però Alex è stato camaleontico, è stata la colonna portante di questa edizione e gli va dato il merito di essere stato protagonista”. Non può mancare, inoltre, un commento sintetico sul dualismo condiviso nelle vesti di opinionista in studio, al Grande fratello vip 6, con Sonia Bruganelli: “È tutto vero nelle nostre liti (ride ndr.) Sonia è molto diversa da me, abbiamo due caratteri completamente diversi, una storia e anche una sensibilità differente. Rimane, però, una reciproca stima”. Tra i progetti custoditi come sogni nel cassetto, in vista del Grande fratello vip 7, Adriana Volpe ammette di desiderare la conduzione di un programma tutto suo. Che possa rivelarsi l’erede di Alfonso Signorini al timone del Grande fratello vip?

Nel frattempo, Adriana Volpe tiene a dare dei giudizi sintetici su alcuni protagonisti del Gf vip 6: “Sono manica larga… Jessica Sélassié, ha vinto, quindi incoronata regina. Davide Silvestri direi promosso con lode, Barù Gaetani invece rimandato a settembre. Delia bocciata, così è costretta a farsi un’altra edizione. Giucas Casella? Ma io non ho capito cosa mi ha fatto, so solo che qualcuno mi è salito sugli addominali”. E cosa dire di Gianmaria Antinolfi, ex storico di vip del calbro di Belen Rodriguez, Soleil Sorge e Dayane Mello? “Mi sono dimenticata di Gianmaria! Lui e il suo viaggio a Parigi, lo ha proposto a tutte, tanto che ad un certo punto mi sono chiesta: ma alle opinioniste no?”, conclude sibillina Adriana Volpe dopo il Grande fratello vip.

