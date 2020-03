Adriana Volpe/ Fra Coronavirus e la “guerra” con Licia Nunez (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono stati informati dell’emergenza in corso che ha colpito l’Italia e che riguarda il Coronavirus. Nonostante le notizie ricevute dalla produzione, grazie all’intervento in differita del Presidente del Consiglio, la conduttrice si è dichiarata fortemente preoccupata per la situazione che accade all’esterno. “Sta succedendo qualcosa, ma non mi torna tutto questo”, ha detto ad Aristide Malnati, “secondo me gli autori sono in difficoltà, c’è qualcosa fuori che non sappiamo, troppe strane coincidenze”. Adriana infatti ha trovato molto strano che gli autori abbiano deciso di non far uscire Fernanda Lessa dalla Casa nonostante il dente rotto e che la location sia stata disinfettata. “Se fosse grave saremmo tutti in quarantena”, le ha detto però l’egittologo. Nonostante gli attriti avvenuti in questi giorni con Licia Nunez, la conduttrice sembra aver deciso di dare una seconda possibilità all’attrice. “Ha insinuato una strategia tutta sua, poi hanno dovuto far vedere tutti i filmati, ma lei ancora inquinava le acque”, ha raccontato a Teresanna Pugliese per farle un recap delle liti, “poi le ridò una sconda chance, perchè nessuno di noi è perfetto, ma non è bastato”. Di recente poi la Volpe ha imitato il risveglio di alcune concorrenti, fra cui proprio Licia: “Capisce fischi per fiaschi, è andata da Fernanda dicendo che si sentiva bullizzata. Il tema bullismo, è un tema che non devi toccare”. Con la modella brasiliana poi ha già avuto modo di chiarire, ma anche quel fronte è scottante. Basta poco perchè gli antichi livori riemergano di nuovo e che la Volpe si ritrovi ancora una volta a dover dare spiegazioni.

ADRIANA VOLPE E LA VICINANZA CON LA LESSA “SEI UNA GRANDE DONNA”

Sono tempi duri per Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il periodo non è tranquillo per l’intero gruppo di confinati, ma per la conduttrice ancora di più. In seguito alla nuova pugnalata di Licia Nunez, Adriana ha confidato a Patrick Pugliese le proprie perplessità: “Non capisco perchè strategicamente screditi una persona”, ha detto dell’attrice. Licia infatti ha cercato di metterla in cattiva luce agli occhi di Fernanda Lessa, anche se si trattava solo di uno scherzo. “Così le togli un punto di riferimento, screditi una persona che è veramente sua amica”, ha aggiunto la conduttrice. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe e Patrick Pugliese A quel punto la Volpe ha deciso di parlare con la modella: “Ti posso dire una cosa? Hai dimostrato di essere una gran donna, di credere nel senso e nel valore dell’amicizia”. Fernanda infatti ha intuito la situazione e non si è lasciata travolgere più di tanto dalle parole della Nunez, che in passato ha cercato di alimentare gli scontri anche fra Adriana e Antonella Elia. “Sei stata più forte di me. Ti dico grazie perchè mi hai dato una dimostrazione d’amicizia importantissima”, ha detto ancora Adriana, prima di aggiungere di voler avere un chiarimento anche con la Nunez. Appena un giorno prima, la presentatrice tra l’altro aveva confidato il proprio malessere nei confronti di Licia proprio con la Elia. “Lo trovo subdolo, preferisco le persone dirette”, ha detto riguardo all’atteggiamento dell’attrice, “ma poi che male c’è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA